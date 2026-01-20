San Lorenzo pagó todas sus deudas y espera que la FIFA levante las inhibiciones

San Lorenzo completó los 14 pagos pendientes y cumplió con el requisito indispensable para volver a incorporar jugadores.

San Lorenzo saldó todas sus deudas y quedó a la espera de que la FIFA levante las inhibiciones para poder oficializar refuerzos en este mercado de pases para afrontar el Torneo Apertura 2026. El club completó los 14 pagos pendientes, once de ellos en los últimos días, y cumplió así con el requisito indispensable para volver a incorporar jugadores.

Aunque todavía no hubo un comunicado oficial, la dirigencia aguarda que los giros realizados impacten en el sistema de la FIFA, ya que la información aún no se actualizó en el sitio del organismo. Recién después de ese paso formal se realizarán los anuncios correspondientes.

La gestión transitoria encabezada por Sergio Costantino había asumido en diciembre con el compromiso de regularizar la situación económica tras la acefalía que puso fin al mandato de Marcelo Moretti. Primero se cancelaron los salarios adeudados a empleados y al plantel profesional, y luego se avanzó con el pago de las inhibiciones.

¿Quiénes llegaron a San Lorenzo?

En paralelo, San Lorenzo se movió en el mercado y cerró la llegada del volante Mauricio Cardillo, libre de Independiente Rivadavia, mientras que este lunes Gregorio Rodríguez, delantero proveniente de Melgar y con pasado en Instituto, realizó la revisión médica. Ambos serán presentados cuando se destrabe la situación administrativa.

El entrenador Damián Ayude espera más incorporaciones y ya hay gestiones por Gonzalo Abrego, de Godoy Cruz, y Jonathan Torres, actualmente en Cerro Porteño.