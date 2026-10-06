Rocamora derrotó 67 a 58 a Regatas de San Nicolás en un amistoso disputado en el estadio Paccagnella. El sábado debutará en la Liga Femenina.

Rocamora se prepara para su estreno en la Liga Femenina con una victoria

A seis días de su debut en la nueva temporada de la Liga Femenina de Básquetbol, Tomás de Rocamora derrotó este lunes a Regatas de San Nicolás 67-58 en un encuentro amistoso que se disputó en el estadio Julio César Paccagnella.

El equipo conducido por Sabrina Scévola tuvo buenos momentos de básquet, en un par de ocasiones tomó una ventaja de 20 puntos ante un rival al que se lo notó más su período de preparación.

Rocamora tuvo como goleadoras a Martina Schunk y Santina Cherot Magri con 10 puntos cada una, mientras que Paula Santini y Josefina Álvarez aportaron 9 cada una, y Nerea Schmidt 8. Por el lado de la visita la interna Ema Baldo fue la goleadora con 13 unidades seguida por Anahí Albornoz quien finalizó con 11 (3 triples) y Mayra Rudel (10).

Otro de los puntos valiosos para el equipo uruguayense fue el retorno de la capitana Antonella González, quien aportó dos triples. El debut en la Zona A del Torneo Apertura se producirá el próximo sábado a las 21 frente a Deportivo Chañares de James Craick, Córdoba.

Las Rojas cerraron el primer cuarto 19-10 con varios minutos dejando a Regatas en apenas dos puntos. Al descanso largo se marcharon 40-24 con las locales dejando un impresión muy positiva, por juego y goleo.

En el tercer tramo Rocamora manejó una diferencia de 20 puntos, creció el goleo de Santini y de cara al último cuarto quedaron 57-37. En los últimos 10 minutos Regatas creció desde el goleo de Albornoz y logró limar la diferencia ante un Rocamora que ya había realizado el gasto.

Cuando debutará Rocamora en la Liga Femenina de Básquetbol

Rocamora hará su presentación en la temporada 2026/27 de Liga Femenina de Básquetbol el próximo sábado, ocasión en la que visitará a Deportivo Chañares. Este juego se disputará desde las 21 en el estadio Ubaldo Adelico Moya.

Este juego se disputará en el marco de la Zona A. Este sector también reunirá a Instituto de Córdoba, Sociedad Española de San Luis, San José de Guaymallén e Hindú de Buenos Aires.

El debut como local fue programado para el viernes 16 cuando reciba en el Paccagnella a Instituto de Córdoba.