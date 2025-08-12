Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

La ciudad d Paraná será sede de un gran torneo regional de Newcom este fin de semana. Este martes fue la presentación oficial.

La dirigencia de los clubes junto a autoridades municipales en la previa al torneo de newcom.

Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, la ciudad de Paraná será nuevamente sede de un evento deportivo que crece año a año: el Torneo Regional de Newcom , una disciplina en auge entre personas adultas mayores. Organizado por los clubes San Martín de Gazzano y Paracao , con el respaldo de la Municipalidad de Paraná , el campeonato contará con más de 40 equipos de distintas provincias del país. La entrada será libre y gratuita para todo público. Será este fin de semana.

El newcom, una adaptación del vóley pensada para personas mayores, no sólo promueve el movimiento físico en un entorno seguro, sino que ha demostrado ser una poderosa herramienta para fortalecer los vínculos sociales y mejorar la calidad de vida en la adultez. En Paraná, esta práctica ha ganado un espacio importante en los clubes, al punto que muchos de sus protagonistas consideran a la capital entrerriana como “la cuna del newcom en Entre Ríos”.

Newcon crece con identidad propia

Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Subsecretaría de Deportes municipal, ubicada en calle Santa Fe 266. Allí se anunciaron oficialmente los detalles del torneo.

“El newcom es un deporte que viene creciendo muchísimo. Los jugadores y jugadoras dicen que Paraná se está constituyendo en la capital provincial del newcom y, ¿por qué no?, aspirar a más a nivel regional y nacional”, expresó Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes del municipio.

Este crecimiento se ve reflejado en la cantidad y diversidad de equipos que participarán en esta edición. En las instalaciones del club San Martín de Gazzano, competirán 18 equipos, distribuidos en tres categorías: +60 Femenino (8 equipos), +50 Femenino (5 equipos) y +68 Mixto (5 equipos). Los conjuntos llegarán desde distintos puntos de Santa Fe y la localidad entrerriana de Victoria, entre otros.

Por su parte, en la sede del Club Paracao, el torneo recibirá a 22 equipos provenientes de Paraná, Formosa, Chaco, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, que competirán en las categorías Mixto +50 y Mixto +60.

“Este año recibimos apoyo de distintas entidades. Se sumó el Municipio y fue declarado de interés por el Concejo Deliberante, lo cual es un gran respaldo a todo el trabajo que venimos haciendo”, destacó Roberto Méndez, presidente de la subcomisión de Newcom del Club Paracao y actual director técnico.

¿Qué es el Newcom?

El newcom (de “new combination”) es una adaptación del vóley tradicional que se juega con pelota liviana, en equipos mixtos y sin saltos ni golpes fuertes. Se prioriza el juego en equipo, la estrategia y la participación segura. Es ideal para personas mayores de 50 años y se ha expandido ampliamente en todo el país, con miles de jugadores federados y torneos en distintas provincias.