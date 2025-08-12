Uno Entre Rios | Ovación | Newcom

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

La ciudad d Paraná será sede de un gran torneo regional de Newcom este fin de semana. Este martes fue la presentación oficial.

12 de agosto 2025 · 19:14hs
La dirigencia de los clubes junto a autoridades municipales en la previa al torneo de newcom.

Gentileza Municipalidad de Paraná.

La dirigencia de los clubes junto a autoridades municipales en la previa al torneo de newcom.

Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, la ciudad de Paraná será nuevamente sede de un evento deportivo que crece año a año: el Torneo Regional de Newcom, una disciplina en auge entre personas adultas mayores. Organizado por los clubes San Martín de Gazzano y Paracao, con el respaldo de la Municipalidad de Paraná, el campeonato contará con más de 40 equipos de distintas provincias del país. La entrada será libre y gratuita para todo público. Será este fin de semana.

El newcom, una adaptación del vóley pensada para personas mayores, no sólo promueve el movimiento físico en un entorno seguro, sino que ha demostrado ser una poderosa herramienta para fortalecer los vínculos sociales y mejorar la calidad de vida en la adultez. En Paraná, esta práctica ha ganado un espacio importante en los clubes, al punto que muchos de sus protagonistas consideran a la capital entrerriana como “la cuna del newcom en Entre Ríos”.

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2.

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcon crece con identidad propia

Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Subsecretaría de Deportes municipal, ubicada en calle Santa Fe 266. Allí se anunciaron oficialmente los detalles del torneo.

“El newcom es un deporte que viene creciendo muchísimo. Los jugadores y jugadoras dicen que Paraná se está constituyendo en la capital provincial del newcom y, ¿por qué no?, aspirar a más a nivel regional y nacional”, expresó Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes del municipio.

Este crecimiento se ve reflejado en la cantidad y diversidad de equipos que participarán en esta edición. En las instalaciones del club San Martín de Gazzano, competirán 18 equipos, distribuidos en tres categorías: +60 Femenino (8 equipos), +50 Femenino (5 equipos) y +68 Mixto (5 equipos). Los conjuntos llegarán desde distintos puntos de Santa Fe y la localidad entrerriana de Victoria, entre otros.

Por su parte, en la sede del Club Paracao, el torneo recibirá a 22 equipos provenientes de Paraná, Formosa, Chaco, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires, que competirán en las categorías Mixto +50 y Mixto +60.

“Este año recibimos apoyo de distintas entidades. Se sumó el Municipio y fue declarado de interés por el Concejo Deliberante, lo cual es un gran respaldo a todo el trabajo que venimos haciendo”, destacó Roberto Méndez, presidente de la subcomisión de Newcom del Club Paracao y actual director técnico.

¿Qué es el Newcom?

El newcom (de “new combination”) es una adaptación del vóley tradicional que se juega con pelota liviana, en equipos mixtos y sin saltos ni golpes fuertes. Se prioriza el juego en equipo, la estrategia y la participación segura. Es ideal para personas mayores de 50 años y se ha expandido ampliamente en todo el país, con miles de jugadores federados y torneos en distintas provincias.

Newcom Paraná campeonato Municipalidad de Paraná
Noticias relacionadas
El automovilismo argentino está de luto tras el fallecimiento de Claudio Segarra.

Dolor por la muerte del piloto Claudio Segarra

El Chelo Delgado es el único integrante del disuelto Consejo de Fútbol que sigue trabajando en Boca.

¿Qué se sabe del mánager de Boca?

Cada vez falta menos para la vuelta de Sebastián Driussi a las canchas.

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Gabriel Gómez analizó la derrota de Patronato ante All Boys

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Ver comentarios

Lo último

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Ultimo Momento
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

La provincia
Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

Dejanos tu comentario