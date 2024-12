Mariano Werner con una floja clasificación va por el título en La Plata

El Turismo Carretera tendrá su definición de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde ayer se realizó la clasificación y Agustín Canapino fue el dueño de la pole position. Mariano Werner, que llega puntero del torneo, no tuvo su mejor sábado y quedó 12°, mientras que su principal rival Julián Santero –está 12,5 puntos abajo– quedó 3°.

Mariano Werner.jpg Mariano Werner va por la cuarta corona en La Plata.

“No fue la clasifica que esperábamos, no sé si cambió algo en la pista o si fue el set de neumáticos, igualmente no hay que buscar excusas. Algo nos incomodó y no quedamos bien. En la última vuelta pudimos avanzar, sino estábamos 23. Hay que trabajar mucho para mañana”, expresó el paranaense y este fin de semana llegó a las 250 carreras en TC.