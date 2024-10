Luis Advíncula encendió las alarmas en Perú y se hace estudios

Perú Advíncula 1.jpg Luis Advíncula podría ser baja en Perú.

"La lesión que tengo no es cosa del olvido. Por eso juego un partido y al otro no puedo jugar. Estuve a punto de romperme. No es que no hubiera querido jugar en la Copa América o que fue una simple molestia", confesó semanas atrás en una entrevista con Andrés Hurtado, y agregó: “Mucho tiempo se habló de que no quería estar en la Selección o que me cuido para venir a Boca. Yo tengo 14 años en la Selección. Me he matado siempre para estar".