Uno Entre Rios | Ovación | Lucas Beltrán

Lucas Beltrán jugará en el Valencia

Lucas Beltrán deja Fiorentina y se sumará al conjunto español, a préstamos por un año y sin opción de compra.

1 de septiembre 2025 · 17:11hs
Lucas Beltrán se suma a la larga lista de futbolistas argentinos en el conjunto Che.

Lucas Beltrán se suma a la larga lista de futbolistas argentinos en el conjunto Che.

Se definió el futuro de Lucas Beltrán: deja la Fiorentina de Italia y será refuerzo del Valencia. El delantero tendrá su primera experiencia en el fútbol español. El ex-River –quien también estuvo en el radar del Olympique de Lyon de Francia– se sumará al conjunto Che, a préstamo por un año y sin opción de compra.

Beltrán, de 24 años, marcó 16 goles en 98 partidos en sus dos temporadas en el cuadro Violeta, entre Serie A, Copa de Italia y la Conference League.

El domingo a la noche Lionel Messi disputó la final de la Leagues Cup con Inter Miami y este lunes llegó al país.

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

“Quiero ayudar de alguna manera, viendo tanto caos institucional en el club”, señaló Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

El Vikingo lleha para reforzar al conjunto dirigido por Carlos Corberán, que está noveno en el inicio de La Liga: cosechó 4 puntos en tres partidos, a raíz de dos victorias, un empate y una derrota.

Lucas Beltrán Valencia Fiorentina River
Noticias relacionadas
Cha Roga celebró en la localidad de Sauce Montrull. 

Cha Roga es el campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino

La Selección Argentina quedó en la puerta de la coronación.

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025.

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

Policiales
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Ovación
El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

Marcelo Tinelli expresó su deseo de volver a San Lorenzo

Lucas Beltrán jugará en el Valencia

Lucas Beltrán jugará en el Valencia

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

La provincia
La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

La Municipalidad de Paraná garantiza el gas envasado gratuito a comedores y merenderos comunitarios

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

Dejanos tu comentario