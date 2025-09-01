Se definió el futuro de Lucas Beltrán: deja la Fiorentina de Italia y será refuerzo del Valencia. El delantero tendrá su primera experiencia en el fútbol español. El ex-River –quien también estuvo en el radar del Olympique de Lyon de Francia– se sumará al conjunto Che, a préstamo por un año y sin opción de compra.
Lucas Beltrán jugará en el Valencia
Lucas Beltrán deja Fiorentina y se sumará al conjunto español, a préstamos por un año y sin opción de compra.
1 de septiembre 2025 · 17:11hs
Beltrán, de 24 años, marcó 16 goles en 98 partidos en sus dos temporadas en el cuadro Violeta, entre Serie A, Copa de Italia y la Conference League.
El Vikingo lleha para reforzar al conjunto dirigido por Carlos Corberán, que está noveno en el inicio de La Liga: cosechó 4 puntos en tres partidos, a raíz de dos victorias, un empate y una derrota.