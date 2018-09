Levrand se muda al País Vasco

Otro jugador de Tilcara que emigra al Viejo Continente en poco tiempo. Ya se fue Hipólito Pérez (juega en el Cisneros de Madrid) y ahora le sigue los pasos Alejandro Levrand.





El jugador del Verde se muda a Vitoria Gasteiz, en el país Vasco. Allí defenderá los colores del Gaztedi Rugby Taldea, una plantilla que milita en la Liga de Primera División. Esta es una competencia anterior a la Primera División de Honor B.





"La verdad que desde que hicimos la gira en el 2014 me quedó como cuenta pendiente poder ver que onda allá. Después acá le empezamos a meter y entre el ascenso y todo lo que pasó en éstos dos últimos años quedó todo congelado. Ahora tuve la surte de hacer contacto con un pibe de allá, justamente un paranaense. Le ofrecieron ir, pero no estaba convencido. Me contactó con el presidente del club y ya estoy a nada de irme. La verdad que muy contento", confesó.





¿Donde va?

El País Vasco (Euskadi) es una comunidad autónoma en el norte de España con fuertes tradiciones culturales, una célebre gastronomía y un idioma característico que antecede a las lenguas romances. La animada ciudad ribereña de Bilbao es un centro de arquitectura y diseño, donde las industrias y los astilleros dan lugar a modernos sitios, como el Museo Guggenheim, cubierto de titanio, a lo largo de un revitalizado paseo costero.