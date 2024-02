Lautaro Geminiani: "Me da ansiedad ingresar al Grella"

“Estoy feliz en Córdoba porqué me siento protagonista. Se armó un equipo que no apunta a la cuarta fecha, sino a finalizar la fase regular entre los ocho primeros de la zona. En lo personal me reconstruyo, quiero seguir superando, me pongo objetivos y metas nuevas. Me encontré con un club que armó un lindo grupo de grandes jugadores. Un club que en base a la humildad está creciendo en infraestructura y con un objetivo claro de pelear el campeonato y no de mantener la categoría porque hace dos años que retornó a la Primera Nacional”, relató Gemi.

Racing es un equipo que cuenta con un fuerte respaldo de la barriada de Nueva Italia. El hincha de La Academia acompaña y respalda de manera masiva al equipo. “Racing es un equipo grande del interior”, catalogó Lauti. “La gente lo acompaña, tiene una buena cantidad de socios. El hincha está motivado y te hace sentir el cariño y el aliento. Jugamos dos partidos de local y con lluvia y de noche la gente acompañó”, añadió.

La meta de Racing está orientada a fin de temporada. No obstante, el comienzo no fue el esperado. En cuatro presentaciones sumó tres unidades producto de la misma cantidad de empates. La victoria todavía es una cuenta pendiente.

“Para el plantel y el cuerpo técnico preocupa el inicio de campeonato porque nos gustaría vernos un poco más arriba, pero más que nada por como se dieron los cuatro partidos”, aclaró Gemi. “Salvo el juego que empatamos con All Boys 0 a 0 en una cancha chica que fue más del esfuerzo, entrega y muy friccionado en el resto de los encuentros comenzamos ganando y lo terminamos empatando y perdiendo ante Agropecuario por errores individuales y por esos baches que tienen muchos equipos. Es cuestión de acomodar algunos detalles porqué se armó un Racing protagonista que le gusta mucho al técnico la idea de jugar al fútbol, de tener posesión de pelota. Cuándo seamos más eficaces porque generamos muchas situaciones claras de gol y seamos un poco más duro en defensa estaremos peleando en los primeros lugares”, se entusiasmó.

El punto que deja tranquilidad en el Universo Racinguista es el hecho de haber sumado unidades en sus dos presentaciones fuera de La Docta. “Todos los equipo intentan hacerse fuerte de local. Racing el año pasado para mantener la categoría construyó una fuerte localía que hasta el momento no la está encontrando. No nos vuelve loco ni nos preocupa porque se ven cosas muy positivas dentro de la cancha y es cuestión de corregir esos detalles. De visitante es difícil proponer, pero no sólo se propone desde el juego, sino también desde la entrega. En Puerto Madryn podríamos haber cosechado los tres puntos porque generamos cinco, seis situaciones claras y ante All Boys hicimos un partidos correcto con situaciones claras. No será la excepción tampoco cuando vayamos a Paraná y el resto de los partidos que juguemos de visitante”, aseveró, Lauti, que se prepara para vivir un domingo especial.

“Hay muchos allegados y familiares que son de Patronato y que quieren pasar a saludarme por el hotel a tomar unos mates. Ellos irán a la cancha no solamente a ver a Patronato, sino también a mi. me da un poco de ansiedad ingresar otra vez en el Grella. Será muy raro vestir otra camiseta. Lo haré con el compromiso, la concentración y la madurez para el equipo adonde estoy porque estoy muy contento. Obviamente que ver toda la gente de Patronato y jugar en esa cancha será algo muy lindo para mi”, subrayó.

Patronato vs. Agropecuario (8).jpeg Lautaro Geminiani cerró en 2023 su segundo ciclo en Patronato Foto: UNO/Mateo Oviedo

Las sensaciones encontradas se desvanecerán cuando el balón comience a circular por el campo de juego. “Hoy me debo a Racing, el equipo que valoró mi llegada desde el día uno. Cuando el árbitro indique el inicio se irá la alegría de volver al Grella. Trataré de hacer el mayor esfuerzo para ayudar a mi equipo”, cerró.