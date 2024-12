Javier Pinola rompió el silencio tras su salida de River

Javier Pinola , exayudante de campo de Martín Demichelis en el cuerpo técnico de River, rompió el silencio sobre su salida del club a fines de julio, por la que "no paró de llorar" cuando se lo notificaron, y se refirió al famoso conflicto del off the récord que distanció al entrenador de Enzo Pérez y el grueso del plantel.

Unos días después de la derrota por 2-1 frente a Godoy Cruz, la dirigencia resolvió cesar el contrato vigente del CT. "Se dio todo muy rápido, muy sorpresivo. Sinceramente, no te voy a mentir: no paré de llorar cuando se comunicó la decisión, porque me estaba yendo del lugar que soñé toda mi vida, en el que logré muchas cosas importantes, pero la carrera es así. Uno lo tiene que aceptar. Fueron momentos durísimos, pero contento de que me brindé al máximo y traté de dar lo mejor", contó en una entrevista con el periodista Leandro Vaquila.

La salida de River

Pinola y micho.jpg Javier Pinola junto a Martín Demichelis durante su etapa en el Millonario.

El último encuentro de Demichelis al mando fue contra Sarmiento en el Monumental y terminó con victoria por 1-0, gracias a un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono. "Un día muy triste. Martín lo comunicó recién después del entrenamiento porque quería que no influyese en nada. Durísimo, fuimos a concentrar y estábamos mal. Pero tratamos de compartir y de tener la mejor energía hasta el último día porque los jugadores al menos se merecían que nosotros tratemos de estar lo más arriba posible para que ellos pudieran tener un partido tranquilo", reflexionó.

Sobre las horas posteriores a su partida, el exdefensor soltó: "Fuimos a Ezeiza a despedirnos de la gente, a retirar las cosas que teníamos y quedamos en charlar los siguientes días. Sinceramente, a mí me empezaron a llamar desde acá, pero yo les decía que necesitaba un poquito de tiempo porque era todo muy reciente, estaba muy golpeado. Realmente no sabía... de hecho, hubo tres, cuatro días que no salí de mi casa".

El quiebre en la relación de Martín Demichelis con el plantel

Más allá de consagrarse ganador de tres títulos locales –Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024–, hubo varios episodios que erosionaron el ciclo. Uno de ellos fue la reunión off the record que Demichelis mantuvo con un grupo de periodistas, tras la eliminación ante Inter de Porto Alegre en octavos de la Copa Libertadores de 2023, y que se filtró puertas adentro. En ella, habría dicho que Enzo Pérez no iba a ser tenido en cuenta esta temporada, lo que quebró su relación.

"Supuestamente se habla de los off con los periodistas, pero yo no estaba, entonces de eso realmente no te puedo contestar. Sabemos lo que es Enzo, lo que representa. Si se habló tanto de la relación de ellos, o si pasó algo... la verdad es que hay cosas que uno no las sabe porque son cosas privadas que ellos las habrán hablado", comentó el exdefensor, y concluyó: "Si había alguien que lo tenía que solucionar, éramos nosotros con el plantel. Está bien lo que dijo Enzo, es algo de lo que se tiene que encargar el CT. Se habló lo que se tiene que hablar".