Ironpaz: desafiarán su aguante físico y psicológico en La Paz

La 27ª edición se llevará a cabo el domingo 7 de abril, cuando los 76 triatletas inscriptos deberán cumplir con un trazado de seis kilómetros de natación en las aguas del río Paraná, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de pedestrismo por las calles de la ciudad del noroeste entrerriano.

Para conocer cómo van los preparativos para esta competencia, UNO se comunicó con Edgar Frutos, el organizador del Ironpaz. Frutos es paranaense de nacimiento pero paceño por adopción, aunque actualmente está radicado en Comodoro Rivadavia.

“Es una competencia que lleva muchísimos años y se ha ganado una muy buena fama en La Paz, la capital nacional del triatlón. Este evento fue creado por Juan Ramón Ridruejo, quien también es el creador del Triatlón Internacional y es una persona más que importante tanto para esta competencia como para la historia deportiva de La Paz. Los triatletas se preparan durante todo el año para este evento, que demanda muchísimo desgaste físico y, al mismo tiempo, psicológico. Para poder competir en este tipo de pruebas, creo que ser fuerte mentalmente es indispensable, casi o igual de importante que estar excelentemente bien preparado físicamente. El Ironpaz es la prueba de full triatlón que más años lleva vigente en Argentina. No son muchas las pruebas de este tipo en nuestro país, tal vez tres o cuatro si no me equivoco. Si bien no se puede dar un tiempo con exactitud, calculamos que los primeros competidores demorarán en llegar alrededor de ocho horas y media o nueve; mientras que los últimos siempre tardan unas 15 o 16 horas. Esto siempre y cuando las condiciones del tiempo sean favorables, ya que si, por ejemplo, tenés viento en contra cuando estás en la etapa de ciclismo puede provocar que los tiempos se prolonguen. Lo mismo puede pasar si las temperaturas son elevadas o si hay lluvias. Son muchos los factores externos que influyen”, explicó Frutos.

IRONPAZ.jpg Edgar Frutos (tercero de izquierda a derecha), el organizador del Ironpaz, habló con UNO y sobre el evento en el que participarán 76 triatletas. Gentileza Dante Vilche

Seguir el legado

Edgar también contó cómo se le dio la oportunidad de estar a la cabeza de la organización.

“Me hice cargo de la organización en 2023 luego de hablar con Juan –sostuvo–, que es un gran amigo y participé durante años de sus carreras. Él me dio la posibilidad de participar por primera vez del Ironpaz hace varios años. Si bien nací en Paraná me siento un paceño más y, por eso, sentí la necesidad de darle continuidad a su trabajo luego de que él sufriera tres ACV que le impidieron continuar organizando la competencia. No quise que esto se perdiera, por lo que hablé con Juan y le pedí que me permitiera seguir organizando esta prueba. El año pasado tuvimos 24 competidores y, como todo salió bien, para esta edición triplicaremos el número de participantes. Esto me llena de satisfacción ya que me dio la pauta que hicimos las cosas bien”.

Luego, acotó: “Al haber participado del Ironpaz, sé qué es lo que le gusta y necesitan los triatletas durante la competencia, por lo que tratamos de cumplir con sus necesidades para que puedan tener un óptimo rendimiento durante esta demandante prueba”.

Además Frutos reconoció que su deseo es formar gente pueda hacerse cargo de la organización del evento en el futuro: “Me gustaría volver a participar de esta prueba, lo cual en estos momentos me es imposible ya que debo enfocarme de lleno en la organización. Sí me gustaría que surja alguien más a la que le interese tomar la posta de la organización en un futuro para que no se pierda este evento que es tan lindo. Obviamente que estaría dispuesto a colaborar con mi experiencia adquirida”.

Lejos de La Paz

El hecho de estar viviendo en Chubut no fue un impedimento para que Frutos pueda llevar adelante la logística de la organización del Ironpaz.

“La tecnología ayuda muchísimo en cuanto a las inscripciones y demás. Esto permite preparar con antelación los kits que se les da a los competidores. Con el tema de notas a las distintas autoridades, me han permitido mandarlas a través de correo electrónico y, cuando fue necesario, me facilitaron estos trámites la gran cantidad de amigos que tengo en La Paz”, sostuvo.

“Sí debo decir que se me complicó conseguir apoyo –reconoció–, ya que hay charlas con empresas o comerciantes que deben realizarse personalmente. No puedo pedirle a un amigo que ponga la cara por mí en un evento que yo organizo”.

¿Cómo será el recorrido?

La largada de natación será desde un punto cercano al puerto llamado los remansos, desde donde se dirigirán seis kilómetros río abajo hacia la playa La Curtiembre (ubicada debajo el complejo termal). Allí agarrarán la bicicleta e irán por la nueva ruta que une Los Cuarteles con la Ruta Nacional 12 y retomarán, para repetir el recorrido durante ocho veces y completar los 180 kilómetros. Desde La Curtiembre correrán hacia Los Cuarteles y retomarán, repitiendo esto en seis ocasiones.