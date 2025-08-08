Uno Entre Rios | Ovación | Ignacio Titi Barsanti

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

El paranaense, Ignacio Titi Barsanti, es el nuevo técnico de Comunicaciones de Mercedes de Corrientes. Estuvo en UNO y habló de su desafío.

8 de agosto 2025 · 08:22hs
El paranaense Ignacio Titi Barsanti tendrá un nuevo gran desafío en el básquet profesional. Volverá a ser entrenador principal en la Liga Argentina. Se trata del club Comunicaciones de Mercedes, Corrientes. De esta manera tras cerrar una exitosa temporada como asistente con un subampeonato con Instituto de Córdoba ahora asumirá como orientador en la próxima temporada del básquet nacional.

Estos cuatro años el paranaense se desempeñó como asistente de Lucas Victoriano en Regatas Corrientes e Instituto de Córdoba. En el equipo de Córdoba formó parte de un ciclo exitoso, alcanzando la final de la Liga Nacional y ganando el Súper 20. En 2018 arrancó a trabajar con Lucas Victoriano, primero en Regatas de Corrientes y luego en Instituto. Con Victoriano, dirigió un total de 248 partidos oficiales, obteniendo 164 victorias.

La palabra de Ignacio Titi Barsanti

Ignacio Titi Barsanti estuvo en UNO para hablar de su actualidad. “La verdad que fueron cuatro años muy intensos, muy dinámicos, donde se nos vieron los resultados que buscábamos, junto con Lucas (Victoriano). Pudimos desarrollar el trabajo que queríamos y eso nos llevó un poco a al objetivo planteado que Instituto te demanda ganar”; dijo el hombre que tuvo sus primeras armas en el básquet rentado en el banco de Echagüe de Paraná.

Luego comentó: “Fue muy importante nosotros que podamos explayar el trabajo y que hablar más con los resultados, pero la verdad que fue un ciclo muy lindo en Instituto. Estoy muy satisfecho con lo que fue el cierre del torneo”.

En cuanto a la labor en la ciudad de Córdoba aseveró: “En Instituto fuimos logrando objetivo año a año, la Sudamericana, la Liga, el Súper 20, habíamos clasificado al Final Four de la Champions; cosas muy importantes, y la final 2025, la verdad que muy reñida, muy cerrada ahí, se nos escapó con muy poquito, pero bueno, la verdad que con el diario el lunes, por así decirlo, más en frío, hicimos un análisis muy bueno de lo que fue la temporada del Instituto”.

En lo que se refiere a las promesas y la formación de nuevos valores, Barsanti dijo: “En el equipo también contábamos con juveniles y de Paraná algunos. Está dentro de los proyectos, ahí se resaltó Fausto Moussa, por ejemplo, que un chico que nosotros veníamos viendo hace unos tiempito atrás, lo pudimos inducir en el trabajo de la Liga, de los ámbitos de trabajo profesionales, tiene una capacidad impresionante, está para despegar. La parte de los juveniles buscamos siempre proyectar a alguien, es un objetivo también personal y de equipo”.

Barsanti ya trabaja en su nuevo proyecto que lo entusiasma. Sobre eso comentó: “Comunicación de Mercedes hizo una apuesta por mí, ellos descendieron hace dos años, el año pasado tuvieron una transición ahí en la Liga Argentina, un desafío nuevo, un proyecto muy que me atrapó, muy interesante por la proyección de cómo de trabajo podemos hacer, y sí, un nuevo desafío. Muy ilusionado por empezar de nuevo la carrera esta de como entrenador, que es lo que yo quería un poco también, más allá de la relación con Lucas (Victoriano), de buscar algunos objetivos afuera del país que no se nos cumplieron, pero ahora con esta idea de retomar como entrenador que es lo que más quiero y me gusta”.

“La verdad que teníamos la perspectiva ir para España como dupla de trabajo con Lucas (Victoriano), no se nos dieron algunos proyectos que teníamos, pero está latente que a futuro vamos a volver a trabajar juntos sin dudas y bueno nada, un poco yo seguir trabajando en el medio acá en Argentina, desarrollándome y él va a esperar una propuesta allá de España. Lucas se fue a España ahora, está con su hija, está muy tranquilo allá, va a esperar un tiempo para ver si puede meterse en el mercado europeo”, manifestó.

“Vamos de cero en Comunicaciones, estamos ya trabajando; en la comunicación con los agentes, con los jugadores, ya armando la estructura nueva. Es una linda propuesta la que me han hecho ahí, así que estamos ya trabajando para formar nuevo plantel y bueno lo que viene en la Liga Argentina”.

De esta manera el paranaense se prepara para una nueva labor dentro del básquet nacional tras su paso como asistente de un referente como es Lucas Victoriano. Con el objetivo de devolverle protagonismo a Comunicaciones en la elite del básquet nacional.

