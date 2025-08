Histórico debut de Capibá en la Liga Nacional de Ultimate Frisbee

Capibá dio el primer paso en la Liga Nacional de Ultimate Frisbee

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Capibá Rugby Club (@capibarugbyclub)

Además del aspecto estrictamente deportivo, el encuentro representó un verdadero punto de inflexión en el desarrollo del frisbee en Paraná. Se trata de un deporte que, desde hace algunos años, viene afianzándose gracias al esfuerzo sostenido de un grupo reducido pero comprometido de personas que apostaron por su crecimiento, muchas veces desde el anonimato y sin grandes recursos, pero con un fuerte sentido de pertenencia y convicción.

Leandro Mansilla, capitán y entrenador de Capibá, dialogó con La Mañana de La Red

"Fue nuestra primera participación como equipo. Si bien, como jugadores, ya habíamos participado antes, esta fue nuestra primera presentación como Capibá", explicó Leandro Mansilla, capitán y entrenador del plantel, en diálogo con La Mañana de La Red.

Capibá nació formalmente como equipo después de la pandemia, pero sus orígenes se remontan a experiencias previas. Hace aproximadamente cuatro años, un grupo de jugadores que hasta entonces entrenaban en Santa Fe comenzó a practicar en Paraná por una cuestión de cercanía geográfica y logística, lo que dio pie a la creación de espacios locales para la práctica del frisbee. Fue así como se sentaron las bases de lo que hoy son los dos equipos que representan a la capital entrerriana: Tsunami Echagüe y Capibá, que, al igual que su par, apostó por el desarrollo de un camino competitivo, con participación activa en torneos regionales y nacionales.

"Nosotros empezamos como jugadores hace aproximadamente cuatro años. Después de la pandemia, los chicos que entrenaban en Santa Fe se vinieron a Paraná y comenzaron a practicar acá. Así se formaron dos equipos: uno es Tsunami Echagüe, y el otro es Capibá", relató Mansilla.

Durante los primeros años de competencia, la actividad se desarrolló dentro del marco de la Liga del Litoral, un certamen regional que agrupaba a equipos de Santa Fe y Entre Ríos. Esta liga fue fundamental en los primeros pasos del frisbee competitivo en la zona, ya que permitió encuentros regulares y accesibles en función de la cercanía geográfica y los recursos limitados de los equipos. Sin embargo, con el tiempo, surgió la necesidad de ir más allá, de ampliar horizontes y buscar nuevos desafíos.

"Anteriormente participábamos en la Liga del Litoral. Como era un poco acotada, decidimos hacerla más competitiva y buscar más roce con equipos de Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata. Así nació esta nueva Liga Nacional. El sistema de clasificación es similar al anterior, pero ahora los mejores equipos viajan a Buenos Aires para disputar un campeonato con los mejores de la otra conferencia", explicó el capitán.

El Ultimate Frisbee es un deporte que combina intensidad física, destreza técnica y valores fundamentales como el respeto mutuo y el juego limpio. A pesar de su apariencia lúdica o recreativa, se trata de una disciplina que, para ser practicada a nivel competitivo, exige un alto grado de compromiso, tanto físico como mental.

"Es un deporte muy físico. Para jugarlo, tenés que estar bien desde lo físico. No es que sea limitante, pero, en la alta competencia, necesitamos estar bien preparados. También hay que practicar mucho con el disco, porque lo más difícil no es atraparlo, sino lanzarlo bien: que no te lo defiendan, que no lo afecte el viento. Eso requiere bastante entrenamiento", detalló Mansilla.

Más allá del estado físico general, el frisbee requiere habilidades técnicas específicas que se adquieren con tiempo y dedicación: lanzamientos con precisión, lectura del juego en movimiento, toma de decisiones en fracciones de segundo, coordinación grupal, velocidad, resistencia y comunicación efectiva en cancha. Por eso, los entrenamientos del equipo incluyen una preparación completa, que va desde la parte aeróbica y de fuerza en el gimnasio, hasta prácticas técnicas en campo enfocadas en situaciones reales de juego.

Actualmente, Capibá compite en la categoría Open, una división mixta y abierta a jugadores de distintas edades y niveles. No obstante, desde el equipo ya están proyectando una expansión hacia nuevas divisiones, con el objetivo de fomentar una estructura más sólida y diversificada, que permita la inclusión de jugadores de diferentes franjas etarias.

"Por ahora, todos competimos en una sola categoría, llamada Open. Estamos trabajando para formar un equipo máster, que sería para mayores de 35 o 40 años, y también buscamos sumar chicos desde los 12 o 13 años en adelante", añadió el entrenador.

La visión a mediano y largo plazo incluye no solo aumentar la cantidad de jugadores activos, sino también fortalecer el frisbee como una propuesta deportiva, educativa y social. La inclusión de adolescentes en etapas tempranas, y la posibilidad de trabajar con divisiones inferiores, es vista como una prioridad para garantizar la continuidad y sostenibilidad del deporte en la ciudad.

Más allá de los resultados deportivos de esta primera fecha, la jornada fue la confirmación de un proceso colectivo. Capibá no solo hizo su estreno en la Liga Nacional: dio el primer paso firme en un camino que apunta a largo plazo, con metas que trascienden lo competitivo y buscan crecer sostenidamente. Se trató de una presentación cargada de compromiso, entusiasmo y aprendizaje, donde el verdadero triunfo fue animarse a participar, compartir experiencias y consolidar una identidad grupal que ya empieza a hacerse notar en el mapa del Ultimate Frisbee argentino.

Un deporte en crecimiento

El Ultimate Frisbee es un deporte creado en 1968 en Estados Unidos por estudiantes universitarios. Su nombre, Ultimate, hace referencia a la combinación de habilidades de varios deportes, como el fútbol americano y el baloncesto, que lo hacen dinámico, rápido y desafiante para todos los jugadores. Actualmente, es uno de los deportes que más crece a nivel mundial, jugado en más de 70 países por millones de personas de todas las edades y culturas. El Ultimate Frisbee es un deporte creado en 1968 en Estados Unidos por estudiantes universitarios. Su nombre, Ultimate, hace referencia a la combinación de habilidades de varios deportes, como el fútbol americano y el baloncesto, que lo hacen dinámico, rápido y desafiante para todos los jugadores. Actualmente, es uno de los deportes que más crece a nivel mundial, jugado en más de 70 países por millones de personas de todas las edades y culturas.