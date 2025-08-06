Marcelo Tinelli, expresidente de San Lorenzo, intimó a la institución de Boedo por un contrato de mutuo celebrado en diciembre de 2019 incumplido.

En medio del caos institucional que se vive en San Lorenzo respecto a un posible retorno de Marcelo Moretti, de licencia tras ser acusado de recibir coimas, se dio a conocer un millonario reclamo por parte de Marcelo Tinelli, en relación a un contrato de mutuo incumplido de su tiempo en la Comisión Directiva.

Según pudo averiguar TyC Sports , el empresario y conductor televisivo intimó a la institución por el incumplimiento en un contrato de mutuo, ya que la cifra transferida nunca se le fue devuelta pese a lo establecido en el vínculo: " Con fecha 1ero de diciembre de 2019 ha celebrado un contrato de mutuo con el "Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil", en virtud del cual en su carácter de mutuante, ha entregado al Club de referencia quien recibió en su carácter de mutuario, la suma de Dólares Un Millón Cien Mil (U$S 1.100.000.-) ".

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Marcelo Tinelli San Lorenzo 1

La notificación cuenta con fecha del 24 de julio de 2025, mismo día en el que fue recepcionado en la sede de Av. La Plata, y contaba con un plazo para que sea abonada la cifra que Tinelli reclama, algo que no sucedió. "Notificar al Club Atlético San Lorenzo de Almagro Asociación Civil que se lo intima a realizar el pago total de la suma adeudada al Sr. Marcelo Hugo Tinelli, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, todo de conformidad con lo establecido en el contrato de mutuo celebrado", indica el Acta Notorial.

La fecha de celebración del contrato de mutuo por el que reclama Tinelli es del 1ero de diciembre de 2019, cuando era vicepresidente primero (durante el último mandato de Matías Lammens) y a solo 13 días de las elecciones donde con el 80.38% fue electo como presidente, cargo que ejerció hasta mayo de 2021, cuando tomó una licencia que derivó en su eventual renuncia formal el 30 de abril de 2022.

