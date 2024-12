Hernán Crespo le apuntó a Marcelo Bielsa

Durante la entrevista brindada a Juan Pablo Varsky, Crespo se explayó: “Cuando llega (Bielsa) a la Selección, yo había ganado la Copa Italia con Parma, siendo goleador. En ese año yo hablo con él y le digo que quiero jugar de 9".

El pedido de Hernán Crespo al DT

“Me dice ‘bueno, pero si tuvieras que jugar por afuera, ¿te gustaría por izquierda o derecha?’. Yo le dije ‘de 9’”, y remarcó: “Antes de que se fuera, le dije 'Si (Gabriel) Batistuta va a jugar porque se llama Batistuta y va a ser siempre así, no me llame más a la Selección. Si vamos a competir no tengo ningún problema, no me tiene que garantizar ningún minuto".

Posteriormente, manifestó: “Le consulté si iba yo a jugar si estaba en mejor nivel y me dijo que sí, lógico, pero es difícil dejar en el banco a alguien como Batistuta” y agregó: “'Si usted me da la palabra que vamos a competir, no tengo ningún problema', le dije. Después no la cumplió”.

Tras estas acusaciones, Crespo rememoró su trayectoria por aquellos años previos a Corea-Japón 2002: "En el último entrenamiento antes del partido contra Nigeria en el Mundial jugué para los titulares, y el día del partido, media hora antes, llama a un grupo de jugadores. 'Bueno, muchachos, todos ustedes van a ir al banco'. A partir de ahí dije ‘no te creo más".

¿Con qué imagen de Marcelo Bielsa se quedó?

Por otra parte, el exatacante dio detalles de la convivencia con el DT rosarino, y la predilección por Gabriel Batistuta que encendió los roces: "cuando terminó el Mundial 2002 lo volvimos a aclarar".

"Le dije que la Selección estaba por encima de los hombres y nombres, pero que no le creía más. Que si me llamaba, iba a estar, pero que no le creía más. Así fue durante el resto del ciclo", sostuvo. Por último, reveló que tras varias diferencias con el DT, eligió renunciar a la Selección Argentina: "Mientras esté usted, no vengo nunca más. No voy a tolerar ninguna falta de respeto’. Ahí fue cuando renuncié a la Selección, pero nadie se dio cuenta porque Bielsa se fue después contra Perú y volví con Pekerman”, cerró Crespo.