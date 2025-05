Gabriel Gómez: "La policía le pegó a uno de nuestros jugadores"

Embed ¡A LOS GOLPES EN TRES DE FEBRERO!



Gabriel Gómez no se quedó callado

Los encargados del operativo de seguridad, lejos de calmar los ánimos, actuaron con violencia. “Le pegó a uno de nuestros jugadores”, denunció el DT del elenco de barrio Villa Sarmiento, Gabriel Gómez, en rueda de prensa.

“La seguridad tiene que separar, no empujar. Inclusive ya al final del partido, ya había terminado, estábamos dentro del vestuario y fueron otra vez. Lo que digo es para mejorar”, aclaró Gómez, quien desligó de responsabilidad al organismo de seguridad estatal y a los directivos de Almagro. “La Aprevide actuó muy bien. Lo mismo el presidente Almagro, que nos dijo ue iba a mejorar estas cuestiones”.

La palabra de Matías Pardo y del capitán de Patronato

Matías Pardo, por su parte, dio su versiones de los incidentes que provocaron su expulsión. “Después que nos anotaron el gol fue rápido a intentar jugar porqué faltaba poco para el final del partido. Recibo un codazo de parte del futbolista de Almagro (en referencia a Jerez Silva). El línea vio la agresión, le comunicó al árbitro y nos hecho a los dos. A mi me dijo que había entrado a pelear, pero no fue así”, aseguró Pichin, en diálogo con La Fiesta del Fútbol.

Mientras que el capitán de Patronato, Santiago Gallucci Otero, confirmó que recibió la agresión de parte de las fuerzas policiales. "Si me pega y reaccioné, lógico. Se que esta mal, pero en ese momento reaccioné. No hice la denuncia, quedó ahí. En un feo momento que no debe pasar".