Fernando Gago cambiaría el once ante Gimnasia por bajos rendimientos

El cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago no estuvo conforme con los niveles de Sergio Romero, Cristian Medina, Kevin Zenón e Ignacio Miramón.

Si bien el hermetismo con el que se maneja el cuerpo técnico no permite aseverar con total seguridad cuáles serán las modificaciones, en las entrañas del predio de Ezeiza esbozaron que hubo "niveles bajos" que dejaron disconforme a Pintita. En este sentido, los señalados serían Sergio Romero, Kevin Zenón, Cristian Medina e Ignacio Miramón.

El caso del arquero fue el más evidente, porque compartió responsabilidad con la defensa en dos de los tres goles que anotó el Matador el pasado sábado, si se descuenta el anulado que convirtió Blas Armoa, que contó con una insólita reacción de Chiquito. El misionero había vuelto a jugar de titular luego de cumplir dos partidos de suspensión, impuestos por el Consejo de Fútbol después de su pelea con un grupo de socios de Boca al término del último Superclásico ante River.

Aunque Leandro Brey mostró cartas interesantes contra Belgrano y Argentinos Juniors, Gago aclaró puertas adentro que todos arrancarían de cero y tendrían su chance. Así fue como incluyó a Guillermo Fernández, quien se suponía que no iba a jugar más hasta diciembre por su negativa a renovar el contrato, en la lista de convocados y al golero desde el arranque. Pero su actuación fue baja, en sintonía con lo que había mostrado en los encuentros más recientes. Es probable que vuelva a aparecer bajo los tres palos versus el Lobo para devolverle esa confianza que notan que perdió, mas no hay que descartar un golpe de timón.

Por otra parte, el DT no se fue del todo conforme del estadio José Dellagiovanna con el nivel de los mediocampistas. Considera que Medina y Zenón están lejos del alto vuelo que habían alcanzado antes de viajar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tampoco hay que dejar de lado que la dirigencia está en negociaciones con Fenerbahçe de Turquía para vender al nacido en Moreno en enero de 2025. Y recientemente llegó una nueva oferta de 10 millones de dólares, más cinco en variantes y una plusvalía del 20 por ciento en el caso de una futura transacción. La propuesta fue calificada como "insuficiente". Como el jugador pidió ser vendido en el próximo mercado de pases, las charlas continuarán.

En tanto, Ignacio Miramón era la gran apuesta de Gago en su estreno absoluto en el corralito Xeneize. Luego de que Diego Martínez lo pusiera de volante por la derecha y no rindiera, el ex-Real Madrid decidió pararlo como cinco, pero su tarea no terminó de ser lo suficientemente convincente. En este camino, hay dos opciones: que salga del once o que juegue con otro acompañante en la mitad de la cancha. ¿Quiénes pican en punta para ser alternativas? Pol Fernández o Tomás Belmonte, quien disputó 11 partidos desde que llegó proveniente de Toluca de México.

Tras la práctica matutina del lunes, Boca se entrenará el martes y partirá el miércoles rumbo a Rosario, donde enfrentará a Gimnasia desde las 21.10 horas. El elenco comandado por el uruguayo Marcelo Méndez arribará con una leve ventaja: puso suplentes en el empate 1-1 frente a Sarmiento el pasado viernes, algo que el Xeneize, que jugó con mayoría de titulares, no pudo hacer por la necesidad de sumar puntos en el campeonato local de cara a la clasificación a la siguiente Libertadores.

El posible equipo de Boca vs. Gimnasia, por la Copa Argentina

Sergio Romero o Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón/Guillermo Fernández/Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos.