El referente de Ford hizo una mención especial con los fanáticos del TC que en cada fin de semana de carrera demuestran su apoyo. “El Turismo Carretera es increíble lo que genera en el público y ni hablar en los entrerrianos. Uno cuando pasa todo el año por distintas provincia, se da cuenta que Entre Ríos es increíble, es difícil de explicarlo. Ojalá la gente pueda vivir el fin de semana en familia porque más allá de la marca o del piloto, pueden convivir entre todos, más allá de alguna gastada. En el país hay un montón de situaciones y este es el momento de relajarse y disfrutarlo”, dijo.

Marianito también se refirió a la exigencia física que demanda estar arriba de un auto de competición y por eso tiene un programa de entrenamiento físico para soportar el asedio. “Volvimos a las 25 vueltas en las carreras finales y los chicos jóvenes vienen con todo, por lo que uno quiere estar mejor. Las carreras donde hace mucho calor y en este caso de Paraná, Concordia o Misiones, donde la humedad se hace sentir un montón. No hay aire adentro de los autos, no se puede respirar. Siempre es importante hidratarte, de hecho llevamos alrededor de dos litros o más de Gatorade y lo tomás todo. Un kilo y medio seguro que uno baja de peso”, manifestó.

werner 53.jpg Mateo Oviedo / UNO

Actualmente, Werner llega a esta última cita de la etapa regular en el octavo puesto aunque su clasificación no está asegurada, pero de querer pelear por el título necesita de la victoria, que hassta el momento se le negó. “Desde hace un mes y medio, cuando voy al supermercado, cuando estaciono el auto, en la estación de servicio la gente te dice ‘Marianito tenemos que ganar’ y Marianito es el primero que quiere ganar, pero somos 50 que venimos por lo mismo. Nos hemos preparado bien, trabajamos a conciencia con este nuevo auto en las dos anteriores carreras probando los motores. Todo se tiene que dar. Si me preguntás cuál es mi sueño a corto plazo es ganar en Paraná. Mi primera carrera fue en 2009 y hasta el día de hoy no pudo repetir”, afirmó.

Consultado si después de haber ganado dos títulos siente el peso de la responsabilidad por ser el referente de Ford. “No hay presión, lo primero que pienso es que hago lo que me gusta. Uno no piensa en qué piensa la gente, no estoy todo el día con las redes sociales, de hecho las manejo muy poco. A la gente le llegas siendo sencillo, demostrándole lo que sos. Lo que me caracteriza es que siempre voy al frente, corro como soy”, expresó.

werner 33.jpg Mateo Oviedo / UNO

En tanto que ante la pregunta de considerarse un referente como lo es el Gurí, aclaró: “Es incomparable, no me puedo comparar con el Gurí porque es un ídolo, lo admiro. Ha ganado en todas las décadas, en todas las categorías, en todos los reglamentos. Fue único, llevó a la provincia, a la ciudad muy arriba, le dio mucho al automovilismo y espero hacer algo similar. Muchos de los chicos han arrancado porque han tenido algún referente, un punto a dónde llegar. El Gurí fue eso”.

Volviendo a su presente dentro del TC, el año no fue el que esperaba Mariano y buscará revertirlo este fin de semana. “Si me fijo cómo fue el año pasado, sucedió más o menos lo mismo, con un triunfo ya a esta altura del año. El TC es así, muchas veces te pasan un montón de cosas que no esperás y como siempre digo, prefiero que me pasen en esta instancia y no dentro del playoff”, contó.

Por el presente que tiene en la temporada, el paranaense también se animó a dar quienes están firmes actualmente: “Veo como candidatos a Canapino, al equipo Maquins Parts por sus pilotos y motoristas, pero no me descarto de esa pelea. Creo que estamos a tiempo. Comimos un asado con los chicos del equipo y les dije, ‘nos pasó de todo, listo, acá se cierra y de ahora en más tenemos las chances intactas, depende únicamente de nosotros’. Nadie más que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ahora hay que ponerlo en práctica”.

A su vez, precisó la competitividad de la categoría que los obliga a trabajar al detalle para estar en los primeros planos. “Cada año es más exigente el Turismo Carretera, antes con un auto diez puntos, un motor nueve y un piloto nueve puntos te alcanzaba para pelear por el título, hoy tiene que ser todo 11 puntos. Cada vez la vara se eleva más, en 2020 estuvimos 11 puntos, en 2021 lo tuvimos dentro del playoff y este año tenemos que volver a ese nivel”, puntualizó.

Sobre el comienzo de temporada con varios momentos de incertidumbre recordó. “Este año me planteaba distinto a la temporada porque sabíamos que iba con un auto distinto en las primeras carreras, en eso tuvimos algunas roturas de motores y cosas que no se daban como uno lo planeaba. Esto es laburo, no creerse el mejor sino trabajar cada día para ser cada vez más competitivo”, indicó.

werner 57.jpg Mateo Oviedo / UNO

Sobre su relación con sus hijos y el automovilismo contó: “Ya con los nenes más grandes se dan cuenta. A veces un día antes de irme Salvador me dice ‘papá no viajés’ y uno debe explicarle que no es solo manejar, sino que uno va a trabajar. Lo hago participar, vamos juntos a natación, a algunas carreras para que vean cómo son los viajes, el cansancio. Hoy se necesita de un respaldo familiar, una contención porque hay momentos que estás arriba deportivamente, físicamente, mentalmente y todos tienen que colaborar, trato de disfrutar de algunos fines de semana que estoy libre. Es importante destinarle ese tiempo”.

Durante su extensa charla en La Radio de UNO, Marianito contó la anécdota reciente con el futbolista Leonardo Ponzio, que recientemente anunció su partido de despedida. “Me llamó y me dice, ‘quiero que estés en el partido despedida adentro de la cancha’. Y le digo, ‘no, yo lo único que puedo hacer es acercarte el agua’. Fui al entrenamiento al River Camp, se me ría Leo porque le contaba que nunca había ido a la cancha a ver un partido, porque yo soy un desastre para el fútbol. De hecho a patronato he ido más a ver cuando jugaba en la B que ahora. Más allá de eso, le dije a Leo que me gustaba admirar su profesionalismo, su pasión porque a su edad le seguía compitiendo a los más jóvenes. De todas maneras le dije que voy a ir al partido”, relató.

Por último, el piloto de Ford volvió a invitar a la gente para que se acerque al autódromo. “Ojalá que lo puedan disfrutar al fin de semana, que lo puedan vivir en familia. Sé que es un esfuerzo enorme, pero sé que el Turismo Carretera le va a devolver esas ganas de ir. Esperemos que lo puedan disfrutar”, finalizó.

werner 43.jpg Mateo Oviedo / UNO

SE ABRE EL AUTÓDROMO

Las puertas del autódromo se habilitarán este viernes desde las 13, mientras que los equipos de competición estarán ingresando por la mañana. La actividad en pista comenzará este sábado desde las 8.55 con entrenamientos del TC Pista, que anuncia 38 inscriptos. La clasificación del TC será a las 16 y posteriormente, desde las 17.15 se correrán las dos series del TC Pista.

La conferencia de Prensa, se llevará a cabo este viernes a las 18 en la Sala Mayo - Puerto Nuevo de la ciudad de Paraná. Vale destacar que también y en forma conjunta se realizará el lanzamiento de la Copa de Oro y Plata Rio Uruguay Seguros 2022.

En la misma se harán presentes autoridades de la provincia: Adán Humberto Bahl, intendente de Paraná; Agustín Clavenzani, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Paraná; José Carlos Claret, secretario de Coordinación Estratégica del Gobierno Municipal de Paraná; Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC; Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Rio Uruguay Seguros; Romeo Pisano, presidente del Club de Volantes Entrerrianos; además de los pilotos Agustín Canapino, Mariano Werner, José Manuel Urcera, Matías Rossi, Jonatan Castellano y Otto Fritzler.