Uno Entre Rios | Ovación | Sóftbol

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El certamen de sóftbol en Primera se juega en la ciudad de Paraná y cuenta con los mejores elencos del deporte en la rama femenina.

10 de octubre 2026 · 20:27hs
El sóftbol femenino reunido en Paraná.

Sebastián Benítez / UNO

El sóftbol femenino reunido en Paraná.

El sóftbol femenino será protagonista este domingo y este lunes en la ciudad de Paraná con una nueva jornada del 20º Campeonato Nacional de Lanzamiento Rápido Femenino Hagamos Historia 2026, que reúne a equipos de distintos puntos del país. La competencia se desarrolla en los estadios de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) y de Patronato (aprovechando la cercanía de ambos diamantes), con una programación que incluye encuentros desde la mañana hasta la noche del domingo y una intensa definición de la fase de grupos durante el lunes.

Los partidos de sóftbol

La actividad de este domingo comenzará a las 9 en ambas sedes. En el estadio de la Asociación Paranaense de Sófrt, Fábrica se medirá con Patronato, mientras que en Patronato jugarán Don Bosco y Woman Power.

A las 11, el CEF Tucumán enfrentará a Morón en la APS y, en Patronato, Estudiantes jugará ante Oro Verde.

La jornada continuará a las 13 con el cruce entre Patronato y Woman Power en la APS, mientras que el CEF Paraná se medirá con Fábrica en Patronato.

Desde las 15, Oro Verde enfrentará a Don Bosco en la APS y Morón jugará ante CAE en Patronato. Más tarde, a las 17, Woman Power se medirá con Berazategui en la primera sede.

La programación del domingo se completará con dos partidos en el estadio de la APS: a las 19 jugarán Fábrica y CEF Tucumán, mientras que a las 21 se enfrentarán Berazategui y CEF Paraná.

Este lunes, jornada de definiciones. La actividad comenzará a las 9 con dos encuentros en simultáneo. En la APS, Woman Power se enfrentará con CAE, mientras que en Patronato jugarán Fábrica y Oro Verde.

Desde las 11, Morón se medirá con Patronato en la APS y CEF Paraná enfrentará a CEF Tucumán en Patronato.

Por la tarde llegará el turno de los cruces de la etapa definitoria. A las 14 se disputará el primer partido de playoffs (PO1), entre los equipos identificados como 1A y 2B. Luego, a las 17.30, se jugará el segundo cruce (PO2), entre 1B y 2A.

Finalmente, a las 19 se desarrollará el tercer encuentro de playoffs (PO3), entre los ganadores de los grupos 1 y 2, según la programación oficial.

Con partidos en dos escenarios de la ciudad, el Hagamos Historia vuelve a poner a Paraná en el centro del sóftbol femenino nacional, en un certamen que combina competencia, participación de clubes de diferentes regiones y definiciones en busca de avanzar en el campeonato.

Todo en Paraná

El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel es nuevamente uno de los principales puntos de atención, en una ciudad donde el sóftbol forma parte de su identidad deportiva.

Para los equipos visitantes, además, el certamen representa la posibilidad de competir en uno de los principales escenarios de la disciplina en el país. Mañana es la definición.

Sóftbol Hagamos Historia torneo Paraná
Noticias relacionadas
Estudiantes ganó fuera de casa.

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

La velada fue en Peñarol el viernes por la noche.

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Central Córdoba y Estudiantes empataron este sábado.

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

El golf tuvo un nuevo torneo en Paraná.

El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

Ver comentarios

Lo último

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Ultimo Momento
Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

Policiales
Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Concordia: evacuaron siete familias y Salto Grande informó que el río Uruguay seguirá creciendo

Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Dejanos tu comentario