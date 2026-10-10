El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El certamen de sóftbol en Primera se juega en la ciudad de Paraná y cuenta con los mejores elencos del deporte en la rama femenina.

El sóftbol femenino será protagonista este domingo y este lunes en la ciudad de Paraná con una nueva jornada del 20º Campeonato Nacional de Lanzamiento Rápido Femenino Hagamos Historia 2026, que reúne a equipos de distintos puntos del país. La competencia se desarrolla en los estadios de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) y de Patronato (aprovechando la cercanía de ambos diamantes), con una programación que incluye encuentros desde la mañana hasta la noche del domingo y una intensa definición de la fase de grupos durante el lunes.

La actividad de este domingo comenzará a las 9 en ambas sedes. En el estadio de la Asociación Paranaense de Sófrt, Fábrica se medirá con Patronato, mientras que en Patronato jugarán Don Bosco y Woman Power.

A las 11, el CEF Tucumán enfrentará a Morón en la APS y, en Patronato, Estudiantes jugará ante Oro Verde.

La jornada continuará a las 13 con el cruce entre Patronato y Woman Power en la APS, mientras que el CEF Paraná se medirá con Fábrica en Patronato.

Desde las 15, Oro Verde enfrentará a Don Bosco en la APS y Morón jugará ante CAE en Patronato. Más tarde, a las 17, Woman Power se medirá con Berazategui en la primera sede.

La programación del domingo se completará con dos partidos en el estadio de la APS: a las 19 jugarán Fábrica y CEF Tucumán, mientras que a las 21 se enfrentarán Berazategui y CEF Paraná.

Este lunes, jornada de definiciones. La actividad comenzará a las 9 con dos encuentros en simultáneo. En la APS, Woman Power se enfrentará con CAE, mientras que en Patronato jugarán Fábrica y Oro Verde.

Desde las 11, Morón se medirá con Patronato en la APS y CEF Paraná enfrentará a CEF Tucumán en Patronato.

Por la tarde llegará el turno de los cruces de la etapa definitoria. A las 14 se disputará el primer partido de playoffs (PO1), entre los equipos identificados como 1A y 2B. Luego, a las 17.30, se jugará el segundo cruce (PO2), entre 1B y 2A.

Finalmente, a las 19 se desarrollará el tercer encuentro de playoffs (PO3), entre los ganadores de los grupos 1 y 2, según la programación oficial.

Con partidos en dos escenarios de la ciudad, el Hagamos Historia vuelve a poner a Paraná en el centro del sóftbol femenino nacional, en un certamen que combina competencia, participación de clubes de diferentes regiones y definiciones en busca de avanzar en el campeonato.

Todo en Paraná

El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel es nuevamente uno de los principales puntos de atención, en una ciudad donde el sóftbol forma parte de su identidad deportiva.

Para los equipos visitantes, además, el certamen representa la posibilidad de competir en uno de los principales escenarios de la disciplina en el país. Mañana es la definición.