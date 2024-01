El box paranaense tiene fecha para el primer evento del año

Para la temporada 2024 los dirigentes del Club Atlético Paracao fueron quienes tomaron la iniciativa y trabajan en la organización del primer evento del año. Será el viernes 23 de febrero, en las instalaciones de la entidad de la zona sur de Paraná.

Habrá dos peleas profesionales protagonizadas por los locales Wenceslao Mansilla y Franco Catena, quienes se enfrentarán con Javier López –de Villa Cañás, Santa Fe– y Lautaro Estigarribia –de San Miguel, Buenos Aires–. Además están estipulados unos seis combates aficionados.

CATENA.jpg El peso Crucero local Franco Catena realizará su quinto combate en el plano rentado. Pelearía a cuatro asaltos, pero no está descartada la posibilidad de que tenga su primer compromiso a seis vueltas. Juan Manuel Hernández/UNO

UNO habló con Peligro Mansilla, quien se refirió a cómo se está preparando y sus expectativas para este año.

“En principio pelearíamos con Franco en un doble fondo profesional, o fondo y semifondo, todavía no tenemos definido eso. Tanto Franco como yo haríamos las peleas a cuatro rounds, pero también está la posibilidad de que él pelee a seis asaltos. Mi idea también era pelear a seis, pero mi rival, Roberto Díaz, pidió que sea a cuatro y lo acepté. Toda la gente está invitada porque va a ser un muy buen espectáculo. La idea es que pueda participar la mayor cantidad de boxeadores de la ciudad. La temporada pasada fue bastante buena en cuanto a cantidad de veladas, así que ojalá que se pueda desarrollar algo similar”, sostuvo.

Al referirse a la preparación que está realizando, contó: “Voy variando los entrenamientos de un lado a otro, dependiendo de mis horarios laborales y demás, pero siempre tratando de cumplir. Estoy entrenando de lunes a sábado y descanso sólo los domingos. A veces practico en Paracao, otras en Camioneros y cuando puedo voy a Willie Pep en Santa Fe”.

En cuanto a sus objetivos para esta temporada, Wency prefiere no mirar más allá de su próximo compromiso: “Mi primera meta del año es poder salir airoso y victorioso el 23 de febrero. Todos los boxeadores que se suben al ring suben a ganar, y todo depende de la preparación previa, en la cual estoy tratando de hacer lo mejor, y de que sea la noche de uno. Espero que el 23 de febrero sea mi noche, la de Franco y la de los chicos amateurs, tanto del club como de los distintos gimnasios de Paraná. Después en base a eso voy a ir planificando lo que se viene. En 2023 tenía otra cosa en mente con respecto a lo que sucedió, pero surgió la pelea con Del Grecco, que no era muy riesgosa más allá de que volvía a pelear en Súper Mediano. Después sobre el ring sucedió lo que todos recuerdan y me quedó un trago bastante amargo, pero no me sirve de nada quedarme lamentándome con lo que pasó, sino que tengo que seguir mirando adelante”.

MANSILLA.jpg “Mi primera meta del año es poder salir airoso y victorioso el 23 de febrero”, dijo Mansilla. Peligro será protagonista de la primera velada de box del año. Juan Manuel Hernández/UNO

Institución

Por otra parte Mansilla remarcó el trabajo que viene realizando la entidad Auriazul: “La velada será organizada por Paracao, obviamente con colaboración tanto de Alejandro (Coronel) como mía. La dirigencia trabaja mucho en favor de que el club crezca en todos los aspectos, tanto en las distintas disciplinas deportivas como en lo institucional, porque Paracao cumple un rol muy importante para la comunidad, sobre todo de esa zona de Paraná. El hecho de que la velada anterior haya sido televisada por TyC Sports, y que contó con el apoyo de la provincia y el municipio también habla muy bien de cómo se están manejando. Espero que continúen esas políticas pensadas en apuntalar el crecimiento del deporte”.