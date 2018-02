El alternativo de Patronato jugó un amistoso con Mitre de Esperanza

Embed



Los dirigidos por Juan Pablo Pumpido tuvieron la oportunidad de sumar minutos ya que no vienen siendo de la partida en los encuentros de la Superliga y otros aún no han formado parte de la convocatoria. En el once que formó parte del ensayo se pudo ver a Lautaro Comas, Matías Quiroga, Matías Garrido, Lautaro Geminiani, entre otros.





En cuanto al duelo ante Vélez, de la 15 fecha de la Superliga, programado para el sábado a las 17 en Liniers el DT prepara dos variantes, las cuáles probó está mañana. Andrade por Sosa y Migone en lugar de Balboa.





Por ende el posible titular sería el siguiente: Sebastián Bértoli; Agustín Sandona, Renzo Vera, Walter Andrade, Bruno Urribarri; Maximiliano Núñez, Martín Rivero, Gastón Gil Romero, Blas Cáceres; Rodrigo Migone y Sebastián Ribas.





El plantel volverá a entrenar este miércoles en el estadio Grella desde las 17 y el mismo será a puertas cerradas.













