Dibu sueña con Messi en Aston Villa: "Me corto el salario"

Y agregó lo que estaría dispuesto a hacer con tal de que La Pulga llegue al club inglés: "Me corto el salario, hacemos todo lo posible". Lo cierto es que el futuro del capitán de la Albiceleste aún es un enigmático, pero sí se irá de la institución francesa y buscará un nuevo destino para la próxima temporada, una vez que se termine su contrato el próximo 30 de junio.

Dibu Martínez recordó la histórica atajada de la final de Qatar 2022

Emiliano Martínez se refirió al histórico mano a mano que tuvo contra Kolo Muani, en la final del Mundial en donde le atajó un remate que podía ser definitorio y llevó al partido a la tanda de penales. "Nunca va a haber una atajada como esa. Capaz que atajé alguna mejor, pero esa va a quedar de por vida. Por el momento, la tensión, el sufrimiento", admitió.

Y continuó: "Yo sentía la tensión de mis centrales cuando nos había empatado. Es un momento en el que el equipo queda muy dolido. Lo que más rescato es estar tan calmo en el momento del impacto. No me fue corriendo o para atrás. Me quedé donde me tenía que quedar. Puedo atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la atajada de mi vida".

"Yo no dije 'no puedo creer lo que ataje'. Lo que más pienso es en el silencio que había cuando la pelota estaba picando en el uno contra uno. El estadio era un 80% argentino y cuando la pelota le pasó a Otamendi, que no llegó a sacarla, y quedo uno contra uno, hubo un silencio de dos segundos. Cuando voy a dormir, que a veces todavía me cuesta, escucho ese silencio que había en el estadio. Yo recuerdo ese momento de pausa", finalizó.