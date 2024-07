Darío Benedetto se despidió de los hinchas de Boca

"Hoy es un adiós, un ciclo que está cumplido. Me llevo los mejores recuerdos, superó todo lo que imaginé desde la primera llegada. Estoy muy agradecido a la vida de haber cumplido el sueño de vestir esta camiseta. Hoy toca despedirme como jugador, seguiré como hincha toda la vida", declaró el Pipa en una entrevista exclusiva con El Canal de Boca.

"Nunca me imaginé haber tenido tantos con esta camiseta. Recibí muchas críticas por los que me perdía bajo el arco y la gente se volvía loca con razón. Al principio me costó mucho porque lo vivía más como hincha que como jugador", admitió el delantero que en sus dos ciclos disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió seis títulos.

"Muchos me decían vende humo, pero yo soy enfermo de Boca. Tengo todos los goles en la cabeza, es imposible olvidarse. El día de mañana voy a poder decir que vestí la camiseta de Boca, que le hice un gol a River y a los otros equipos grandes", agregó.

Para concluir reflexionó: "Fueron momentos increíbles. Hoy soy el Pipa Benedetto gracias a ustedes y al escudo de Boca. No me imaginé tanto el cariño que me tienen. Quiero agradecerles para toda la vida".

El posteo del Pipa en Instagram

Benedetto también utilizó sus redes sociales para despedirse del club del que es hincha.

"Hoy me despido del mejor club del mundo, el club de mis sueños. Simplemente dejarles un mensaje, a ustedes los hinchas, que estuvieron en las buenas y malas. Voy a estar toda la vida agradecido por el cariño que me dieron, es por eso que van a estar siempre en mi corazón.

"Hoy me despido para siempre como jugador más no como hincha, a partir de ahora soy uno más de ustedes.

"Gracias a las dirigencias que estuvieron en distintas ocasiones manejando el club porque cada una de ellas me hicieron vestir la camiseta más linda del mundo. Gracias a todos ustedes hoy soy quien soy. Les mando un abrazo bostero y los abrazo a todos", reza su escrito.