Cinthia González va por el título argentino

—Tendrás tu segunda pelea por un título. ¿Cómo te encuentra esta oportunidad?

—Después de mi pelea en Uruguay (el 11 de mayo) continué entrenándome y si bien subí algunos kilos, cosa que le pasa a los boxeadores después de las peleas, no tuve un gran exceso. La experiencia en Uruguay me sirvió de mucho, porque salté de pelear de cuatro a 10 rounds sin escala, y llegué sin problemas al final. Fue positivo para mí a pesar de la derrota y todo ese aprendizaje me servirá para mi próximo compromiso. Esta será mi séptima pelea, la segunda por un título (la anterior había sido el Fedelatín AMB), y considero que es una oportunidad que no debo desaprovechar. Mi rival es una muy buena boxeadora, con mucho más experiencia que yo –lleva 24 peleas profesionales–, pero estoy preparada y he demostrado estar a la altura de las circunstancias en cada presentación.

—Ella te cuadriplica en experiencia. ¿Eso puede influir en el desarrollo de la pelea?

—Creo que la cantidad de combates que tiene no influirá en nada. Cuando era amateur me tocó enfrentarme con chicas de la selección, que también eran mucho más experimentadas y con peleas internacionales. Yo debo estar bien preparada y dar el ciento por ciento para enfrentarme con una rival que tenga 30 peleas o con una que esté debutando, porque no puedo subestimar a nadie.

—Volverás a pelear en división Mosca, ¿cómo te sentiste en ese peso?

—Es una categoría en la que ya estuve y me sentí bien, fuerte. Tengo más de un mes y medio para bajar de peso, por lo que estoy trabajando a consciencia para que esto no me afecte físicamente. Asesorada por mi nutricionista realizo un plan alimenticio para bajar de peso sin debilitarme y llegar al día del pesaje sin tener que sobreexigirme de más para dar la categoría. Entre mi preparación física, trabajos de cardio y boxeo, estoy realizando tres turnos de entrenamientos diarios.

—¿Cuánto estás pesando en estos momentos?

—Más o menos 58 kilos y el límite de la categoría es 50,800 kilos. Por ahí a la gente le decís que tenés que bajar más de siete kilos en un mes y medio y cree que es muy difícil, pero la preparación que realizamos los boxeadores nos permite quemar muchas calorías y complementándolo con una buena alimentación no me generará grandes dificultades.

Cinthia González analizó a su oponente

cinthia gonzalez.jpg

—¿Qué observaste de tu rival?

—Es de tirar mucho el jab, con un estilo frontal y que va al frente también. Me imagino que será una pelea muy intensa, interesante para el público. Tendré que saber mover la cintura y la cabeza para evitar que me imponga su distancia con el jab, por lo que he trabajado mucho coordinación de piernas para realizar un buen contraataque.

—¿Cuáles cosas debés corregir con respecto a tu última presentación y cuáles potenciar?

—Algo que por ahí no se ve pero para mí fue muy importante es la tranquilidad con la que subí al ring. Me sentí muy cómoda porque no tuve nervios que me afectaran en la previa. Creo que un error que cometí fue que, como no sentí los golpes al cuerpo, dejé trabajar a mi rival en esa zona. Si bien no me desgastó le sirvió a ella para sumar consideración en la mirada de los jueces. Otra equivocación que cometí en Montevideo fue que me desordené en un par de ocasiones, lo cual no me favoreció. De todos modos supe escuchar, que fue otra virtud que tuve.

—¿Lo estás teniendo en cuenta mientras realizan el plan de pelea?

—Sí, porque los rivales se estudian. Estoy segura de que si ella y su equipo vieron que me entraron las manos abajo, van a intentar realizar el mismo trabajo. Yo tendré que corregir ese error para contrarrestarlo.

—Será tu cuarta pelea de visitante. Sabés que debes dar un plus...

—Me gusta mucho porque me permite desconectarme y enfocarme de lleno en la pelea sin distracciones. Sé que tengo que trabajar más sobre el cuadrilátero y es algo que me motiva.

El título argentino sería un logro compartido

“Quiero traerme a Paraná el título Argentino para dedicárselo a mi familia y amigos. Estoy trabajando muy duro para poder cumplir con mi objetivo y, si bien sería un logro mío, detrás hay gran equipo de trabajo, por lo siempre le agradezco a Camioneros, a Paracao, a mis entrenadores y compañeros, y a mis sponsors que me permiten poder desarrollar mi carrera. Sin toda la gente que me apoya no tendría esta oportunidad”, destacó González.