Camerún sorprendió a Brasil, pero no le alcanzó

La selección que dirige Tité llegó a este partido con varias bajas en el equipo por lesiones: Neymar se lastimó el tobillo en la fecha inicial y sus laterales titulares, Danilo y Alex Sandro, no tienen fecha de regreso confirmada.

Formaciones

https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/1598744128061308974 ¡Así jugarán #CMR y #BRA en su último partido de la Fase de Grupos en la #CopaMundialFIFA! — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 2, 2022

Los goles del encuentro entre Camerún y Brasil

https://twitter.com/TyCSports/status/1598782604022464513 ¡GOL DE CAMERÚN! ¡ABOUBAKAR le marcó el 1-0 a BRASIL EN EL FINAL DEL PARTIDO!#TyCSportsMundial pic.twitter.com/aYD0lDoqjh — TyC Sports (@TyCSports) December 2, 2022

Camerún vs. Brasil: el minuto a minuto del partido del Mundial Qatar 2022

Final. Los rigores del Mundial alcanzan a Brasil

Finalizada la etapa clasificatoria del Mundial, solo cinco de los 32 seleccionados mantuvieron el invicto: Países Bajos, Inglaterra, Estados Unidos, Marruecos y Croacia. Las sorpresas y batacazos están a la orden del día. Brasil, con la clasificación asegurada, le dio descanso a los titulares. Sus suplentes extraviaron la efectividad tras generar varias ocasiones de gol y en el final recibieron el baldazo de agua fría del gol de Vincent Aboubakar, que contra Serbia había hecho uno de los tantos más lindos del Mundial.

La derrota pudo tener un costo más grave para Brasil si Suiza, que le ganó 3-2 a Serbia, vencía por un gol más de diferencia. En ese caso, Suiza habría sido primera del Grupo G y Brasil, en vez de enfrentar a Corea del Sur en los octavos de final, se habría cruzado con Portugal. Ahí sí los planes habrían sufrido una fuerte alteración, mientras Brasil espera por la recuperación de Neymar.

ST ‘52 Ni el tiro del final le sale a Brasil

El árbitro adicionó nueve minutos. Brasil vuelve a la carga con todo. El gol recibido le tocó el orgullo, no resigna a perder el invicto. Pero como en todo el partido, no tiene serenidad ni precisión en el último toque. Martinelli cabecea por arriba del travesaño a metros del arco y Guimaraes también define alto. A Brasil no le sale ni el tiro del final.

ST ‘47 Un balde de agua fría

Ya en tiempo de descuento, si Brasil no conseguía el gol, todo parecía encaminarse a un empate 0-0. Pero llegó la gran sorpresa. Suiza armó un avance por la izquierda, Brasil aflojó las marcas y el centro fue cabeceado por Aboubakar, el del golazo a Serbia. En el festejo, se saca la camiseta y recibe la segunda tarjeta amarilla. Es el segundo expulsado del Mundial, tras el arquero de Gales.

ST ‘39 Raphinha entró y llegó al fondo

Tité mandó a la cancha a uno de los titulares: Raphinha. El extremo de Barcelona desborda a su marcador y lanza el centro atrás que Bruno Guimaraes conecta de manera mordida. La pelota sale desviada.

ST ‘33 Por el lado de Dani Alves...

El nivel de Dani Alves demuestra que la convocatoria de Tite fue más un reconocimiento a su trayectoria que a su actualidad. Por el lado del lateral se generaron las mejores oportunidades de Camerún. Ingresó Toko Ekambi, que desnivela por el sector de Dani Alves y saca un remate que controla Ederson.

ST '24 Pedro, la alternativa

No fue un buen partido de Gabriel Jesús, el delantero de Brasil más desconectado del resto. No aprovechó la oportunidad como sustituto de Richarlison. En su lugar ingresa Pedro, goleador del Flamengo que obtuvo la última Copa Libertadores. En un par de movimientos intentó llegar a posiciones de definición.

ST ‘11 y 12 Devis Epassy ya es la figura

El reconocimiento internacional que quizá le cueste conseguir como arquero de Abha Club (Sudáfrica), Devis Epassy se lo está ganando como el último obstáculo de Camerún que evita la victoria de Brasil. El guardavallas responde a todas las exigencias. Ya sea para trabar en una entrada de Rodrygo, despegar del piso como si tuviera resortes para sacar un remate de Martinelli o tapar un tiro de Militao en medio de un enjambre de piernas. Todo eso en una secuencia de tres minutos. Un bombardeo que no logró derribarlo.

ST ‘9 Tres cambios en Brasil

Con una molestia tras sufrir un golpe en un córner, Alex Telles es reemplazado en un sector del campo, el lateral izquierdo, donde Brasil está sufriendo por las lesiones, con Alex Sandro en recuperación. Ingresa el titular Marquinhos y Tite refresca la alineación con las entradas de Everton Ribeiro y Bruno Guimaraes.

ST ‘5 Apareció Aboubakar

Autor de un golazo ante Serbia al empalarla delante del arquero, Aboubakar había pasado inadvertido en el primer tiempo contra Brasil. Camerún arrancó más decidido en el segundo tiempo y el N° 10 de los Leones Indomables se hizo notar con un remate cruzado dentro del arco.

Final del 1T. Brasil estuvo más cerca

Los suplentes de Brasil fueron superiores a Camerún, pero les faltó reflejarlo en el resultado. Con un 69 por ciento de posesión y 10 remates (tres al arco), el equipo de Tite creó situaciones para estar arriba en el marcador. Camerún aguantó y armó aislados avances, pero chocaron con dos tapadas de Ederson.

PT ‘47 Responde Camerún

Las dos ocasiones de Camerún en la primera etapa se originaron por la izquierda, donde Dani Alves ofrece facilidades en la marca. El centro pasado es cabeceado de pique al piso por Mbeumo; Ederson otra vez está atento y bien ubicado para despejar con una volada.

PT ‘45 Ahora prueba Martinelli

Brasil quiere irse al descanso en ventaja. Sus hombres de ataque están muy activos. Buscan con gambetas y remates de media distancia. Lo vuelve a intentar Martinelli, que obliga a una angustiosa atajada de Epassy.

PT ‘37 Brasil insiste

El juego interior de Brasil es un tormento para Camerún. Martinelli se saca una marca, que lo desestabiliza con foul, pero el árbitro aplica con criterio la ley de ventaja; Fred llega desde atrás y habilita a Antony, cuyo remate desde fuera del área es controlado por Epassy.

PT ‘32 Otra vez Rodrygo, imparable

Rodrygo encara con pelota dominada y siembra el terror en la defensa de Camerún. Ahora es Fai el que lo corre de atrás y lo tumba con un gol que le acarrea una tarjeta amarilla. Esta vez, el que se encarga del tiro libre es el veterano Dani Alves, con un disparo que se va por arriba del travesaño.

PT ‘29 Lo bajaron a Rodrygo

Rompe líneas por adentro Rodrygo, derribado unos metros antes de llegar al área. Es amonestado Kunde. El jugador de Real Madrid se hace cargo del tiro libre con un remate que da en la barrera.

PT ‘24 Martinelli, incisivo

Por la izquierda, Martinelli desnivela por gambeta y despliegue. Sus incursiones desde la banda hacia adentro complican a Camerún.

PT ‘17 Primera llegada de Camerún

Choupo-Moting, el jugador de más relieve internacional de Camerún (juega en Bayern Munich), combinó pausa y toque para asistir la proyección por la izquierda de Tolo, cuyo centro a media altura es desviado por el arquero Ederson.

PT ‘13 ¡El arquero salva a Camerún!

Brasil es más peligroso. Mueve la pelota y desestabiliza a Camerún. Llega un pelotazo cruzado desde la derecha que Martinenlli cabecea con una gran torsión del cuello. El arquero Epassy, puro reflejos para despegar del piso, desvía la definición.

PT ‘11 Camerún debe arriesgar

Camerún necesita el triunfo para clasificarse, pero le cuesta tener la pelota y encontrar los espacios. Está más abocado a la recuperación porque la iniciativa y la posesión son de Brasil.

PT ‘6 Dos amonestados

Se pone áspero el partido. Nouhou Tolo le entra duro a Antony y es amonestado. Enseguida, Militao recibe la tarjeta amarilla por una infracción.

PT ‘1 Lo tuvo Fred

Brasil no se toma minutos de estudio. En el primer ataque profundiza por la derecha. La pelota llega para la entrada de Fred, que no le entra bien y pierde la oportunidad de marcar el primer gol.

PT ‘4 Brasil, 4-2-3-1

Con las variantes ofensivas que introdujo Tite, Gabriel Jesús es el delantero centro, con una línea de tres media-punta: Antony, Rodrygo y Martinelli.