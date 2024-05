Boca debuta como local en la Liga Profesional

El equipo dirigido por Diego Martínez se ubica en la undécima posición de la Liga Profesional con tres puntos y por ello, buscará sumar su segundo triunfo al hilo para empezar a perfilarse como animador, aunque, por lesiones y pensando en el encuentro que disputará el próximo miércoles en la Bombonera ante Nacional de Potosí por la Copa Sudamericana, podría darse la presencia de un equipo con algunas ausencias importantes.

Las ausencias de Boca

Quien no estará presente será Luis Advíncula. El marcador de punta derecho sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha en el cotejo ante el Ferroviario. En su lugar ingresaría Marcelo Saracchi. El peruano no es el único futbolista del Xeneize que no finalizó en escena por una lesión muscular. En este sentido Luca Langoni quedó descartado para el juego de esta noche por un desgarro en el recto interno del muslo izquierdo. Su lugar será ocupado por Edinson Cavani, quien descansó en el capítulo anterior.

Además, los mediocampista Kevin Zenón y Ezequiel Fernández no formarán parte del 11 inicial. El exvolante de Unión de Santa Fe padece una molestia en el tendón rotuliano de la pierna izquierda. Por su parte, el equis, que viene de anotar dos tantos en la victoria celebrada en Santiago del Estero, descansará a raíz de la seguidilla de encuentros disputado a lo largo del año. De esta manera, se producirán los ingresos de Cristian Medina y el entrerriano Vicente Taborda en la línea de volantes.

La otra variante que ordenaría Diego Martínez será la reaparición de Cristian Lema, quien suplantará al juvenil Mateo Mendia para conformar dupla central junto a Luciano Di Lollo. Otra novedad será la presencia de Marcos Rojo en el banco de suplentes.

Talleres, líder con puntaje ideal.

Talleres es, junto a River Plate y Estudiantes de La Plata, uno de los equipos con puntaje ideal. El Matador venció en primer instancia a Independiente por 3 a 1 en el estadio Ricardo Bochini-Libertadores de América. Luego superó por 2 a 0 a Atlético Tucumán en el estadio Mario Kempes.

El entrenador de la T Walter Ribonetto utilizará a sus mejores hombres, ya que pese a tener un compromiso por Copa Libertadores en la semana entrante, tiene asegurado su lugar en los octavos de final del certamen internacional.

Probables formaciones en La Bombonera

Boca: Sergio Romero, Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Guillermo Fernández, Cristian Medina, Vicente Taborda; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez

Talleres: Juan Carlos Portillo, Lucas Suárez, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Marcos Portillo; Gustavo Bou o Bruno Barticciotto y Ramón Sosa; Federico Girotti. DT: Walter Ribonetto

Hora y TV: 20 (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Estadio: Alberto J. Armando