Alarma Mundial: se lesionó Ángel Di María

Así se lesionó Fideo Di María

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1579882781965852672 MALAS NOTICIAS: ASÍ SE LESIONÓ FIDEO DI MARÍA. ¡ALARMA PARA LA SELECCIÓN ARGENTINA! pic.twitter.com/xWhLM5e6av — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2022

El elegido de la Juventus de Turín para remplazar a Di María

La Juventus de Turín está trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada con la intención de dar un salto de calidad y volver a ser en el mejor equipo de Italia. El objetivo es ganar otra vez la Serie A y uno de los fichajes que quiere concretar es el de un atacante más.

Según informó el diario Calcio Mercato, la Juventus de Turín está buscando a un reemplazante ideal de Ángel Di María con la intención de mantener un ataque de primer nivel. El argentino termina contrato en verano del 2023 y no tiene intenciones de firmar un nuevo contrato debido a que quiere ponerle fin a su carrera en un destino con menos exigencias. Y el nombre que más gusta a la dirección deportiva del club es Marco Asensio.

El extremo español termina contrato con el Real Madrid en verano del 2023 y no tiene intenciones de renovar debido a que no está teniendo continuidad con Carlo Ancelotti, quien no cuenta mucho con él. Su intención es cambiar de aires como agente libre para poder tomar la decisión a cuál club ir y poder seguir su carrera en la élite europea.

Marco Asensio es una pieza que está siguiendo la Juventus de Turín desde hace mucho tiempo. El problema para la Vecchia Signora es que no es la única interesada en cerrar su incorporación. AC Milan, Arsenal y FC Barcelona también están siguiendo de cerca su situación para hacerle una oferta contractual en enero.