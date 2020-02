Trenes, entre la nostalgia y la reactivación

“La cuestión de los ferrocarriles despierta pasiones entre sus estudiosos y no es ajena en nuestra historia la disputa en torno a la administración de uno de los medios de transporte que dejó una profunda huella en la historia y la formación de nuestro país” dice Daniela Villotti en el sitio web Batalla de Ideas.

Y no es para menos, dado que se trata del sistema de traslado de personas y mercaderías más utilizado en el mundo desarrollado y a su vez el que más sufrió la desinversión y la desidia en la Argentina en los últimos 40 años al menos. Hoy en día el mundo de los trenes fluctúa entre la nostalgia y los sueños de reactivación. Vaya si no un repaso de los hechos recientes en el país y en la provincia en particular. Una noticia de ayer nomás da cuenta de que nueve coches ferroviarios, entre ellos el Presidencial encargado en los años de la década de 1950 por el expresidente Juan Domingo Perón serán restaurados para volver a ser puestos en funcionamiento y formar parte de un museo rodante que pueda llevar la tradición y la historia ferroviaria por todo el país. Los primeros coches en ser reparados son los que actualmente están exhibidos en el Museo Nacional Ferroviario de Buenos Aires.

Más acá, un grupo de emprendedores se da cita en los andenes abandonados de Concepción del Uruguay para organizar actividades que sumen más gente a su causa histórica, y por momentos utópica: trabajar para que el tren vuelva a las vías de La Histórica. A través de la pluma de Héctor De Los Santos UNO informó ya que en Concepción conformaron un Ferroclub que sigue más activo que nunca y han incorporado iniciativas que renuevan sus ganas de recuperar la perdida vitalidad que alguna vez tuvo el ferrocarril en la costa del Uruguay. La misión propuesta es devolver al Gigante sobre rieles a la ciudad y la región, después de que en 2016 los servicios de pasajeros que unían las dos costas de la provincia fueran cancelados sin previo aviso.

Y en la capital entrerriana la información de la Secretaría de Transporte de la Provincia da cuenta de que están dadas las condiciones para que finalmente se extienda el recorrido del tren desde Paraná hasta La Picada. Así lo afirmaron en una nota de la periodista de este diario, Valeria Girard, miembros de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado que recorrieron la estación del ferrocarril como la zona de vías. La reactivación sería en marzo y ya hablan de otro ramal a recuperar en un futuro cercano: el servicio Paraná-Oro Verde.

Trabajadores del ferrocarril confirmaron que las vías están en condiciones y que cuentan con dos coches, por lo que la extensión en el recorrido no influirá en los horarios y prestaciones para los usuarios de Colonia Avellaneda. Mientras, tanto se habla en política en torno al término ‘articulación’ para definir cualquier clase de labor en el sector público que desde la Unión Ferroviaria dejan saber que es necesario que se pongan de acuerdo Provincia, municipio y Nación para desplegar la logística necesaria que desemboque en la reactivación de la línea férrea. Es decir, falta que acuerden un plan de inversión que dé solución a miles de entrerrianos que abogan por llegar a la capital entrerriana en un medio de transporte barato y bueno, que además sirva para descongestionar el tránsito de automotores en la ciudad. Nada menos que un proyecto integral al servicio de la gente.

Nelson Santini, trabajador ferroviario, explicó que, por lo pronto, no cuentan con personal ni herramientas para poner a punto las vías que unen Paraná con Colonia Avellaneda y ya hace dos meses que operan con demoras. En ese contexto pensar en el retorno del tren a La Picada, Sauce Montrull y Oro Verde en pocos días es tan sólo una quimera. Pero de utopías vive en hombre y la energía de la comunidad en obtener respuestas concretas en torno a la reactivación de las líneas es una realidad que ningún dirigente político puede mirar con soslayo.

En la otra costa entrerriana pasa más o menos lo mismo, lo que sobran son ganas de trabajar para salir adelante con los trenes: “El 2020 nos espera cargados de energía y un viento a favor” coinciden en señalar desde el Ferroclub de Concepción.