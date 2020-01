Prevenir para evitar incendios

Con la llegada del verano un tema recurrente que siempre está instalado son los incendios forestales, que muchas veces están a la orden del día. Con las elevadas temperaturas que asolan la región de Salto Grande, los incendios forestales se transforman en moneda corriente, al menos en la ciudad de Concordia. Afortunadamente en estos primeros días no fueron incesantes las salidas que debieron realizar tanto los Bomberos Voluntarios como Zapadores para mitigar las llamas.

Tras las lluvias de principio de semana el termómetro bajó y también el riesgo de llamas. Pareciera que se trata de un tema repetitivo, pero con un panorama totalmente diferente en estos primeros días de verano lo que se busca desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia es que la gente sea precavida y responsable de los riesgos que se toman. Siempre es bueno resaltar que en esta época del año se deben extremar los cuidados y estar atentos a esta situación para evitar imponderables.

Muchas veces se dice que temperaturas elevadas de 30º, con humedad relativamente por debajo del 30% y con vientos que superen los 30 kilómetros por hora son una combinación perfecta para que los incendios hagan estragos. “Los pastizales y los campos van perdiendo su humedad y se transforman en depósitos de combustible que quedan expuestos a la acción de las personas”, han manifestado en reiteradas ocasiones, y será cuestión de que la prevención le gane al descuido o a la negligencia.

Por ejemplo, en la zona de Colonia Ayuí está la Agrupación de Colaboradores Empresaria (ACE) y responsable de los Consorcios Humaitá y Concordia. Esta agrupación formada por empresas y productores forestales hacen foco en la prevención temprana de columnas de humo para evitar daños en la producción. Incluso, en procura de la prevención han hecho inversiones en columnas de 45 metros con cámaras de videovigilancia para el monitoreo permanente de las zonas aledañas, y en caso de detectar humo existe todo un protocolo de actuación.

Ahora la responsabilidad pasará por la sociedad en no generar que este tipo de incendios se produzcan. En muchos de los casos hay vecinos que por intentar quemar la basura de su casa son generadores de este tipo de siniestros que ponen en jaque no solo al medio ambiente sino también a las personas que viven en la zona o que tienen que actuar para sofocar el fuego. En varias ocasiones han repetido desde los bomberos que las personas piensan que prender fuego su basura en un lugar donde no hay pasto no generará ningún incendio. Y allí está el error, porque una chispa puede volar 10 o 15 metros y se desata el problema, máxime si hay viviendas.

A priori, de acuerdo a las previsiones del servicio meteorológico, todo indicaría que en estos primeros días del año las temperaturas no serán extremadamente altas, pero como siempre se dijo, el ejemplo empieza por casa y el cuidado pasará por la prioridad que uno le dé.