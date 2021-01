Políticos que deshojan la margarita

Contar las cosas que suceden en el año desde el 1° de enero es una convención que no siempre concuerda con la realidad. ¿Cuándo termina nuestro 2020? ¿Con el inicio de las vacaciones, al regreso de las vacaciones, con un cambio de conducta, con el comienzo del “plan 2021...”? Depende de cada uno y es una duda que posiblemente no nos planteamos todos los años. Pero este 2020 que terminó, según el calendario, es un año que continúa en sus rasgos principales asociados a la pandemia, y que continuarán vaya a saber cuánto tiempo más. La incertidumbre sobre el futuro inmediato abarca todas nuestras actividades. El 2021 aparece como la continuidad, y su principal certeza es que seguirá la incertidumbre, la sensación asfixiante de que los pétalos de la margarita no terminarán jamás de deshojarse. Y esto vale también para el plano de lo electoral.