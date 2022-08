Diccionario del buen político de hoy

Me permito ofrecerle un puñado de palabras y expresiones que, acomodadas y repartidas correctamente en un discurso público, le vendrán al pelo para nadar como un pez en las aguas que está por bucear. Este glosario reviste pura actualidad y fue seleccionado minuciosamente de la retórica que segregan todo buen político y toda buena política hoy en nuestros pagos.

Son casi 20 así que tome nota: "articulación", "abordaje", "coordinación", "planificación", "participación", "intercambio", "integral", "transversal", "intersectorial", "territorio", "políticas públicas", "perspectivas", "estrategias", "acciones", "agenda", "gestión", "diálogo", "consenso" y "trabajo en conjunto".

Ya sé: volcadas y amontonadas así no valen nada, y mucho menos se entiende para qué sirven. Pues ahí radica el precio de oro que tiene este ramillete de vocablos para el buen político y la buena política actuales: dicen mucho sin decir nada. Como se notará, son todos términos teóricos, conceptuales, abstractos. Pues usted deberá tenerlos bien aprendidos para hablar sobre qué hace como gobierno, sin necesidad de explicar qué hace concretamente.

Vamos al trabajo práctico. Imagínese que le preguntan el motivo de una reunión de la que participó. O las propuestas de su área de gobierno para un problema concreto. Da igual para este ejercicio. Ahora elija cuatro o cinco palabras del Diccionario, acomódelas dentro de un mismo párrafo y tome aire. Podrá verborrear ante cualquier micrófono o cámara con total serenidad y confianza. Por ejemplo, diga: “Con diálogo y vocación de trabajo en conjunto estamos construyendo una agenda de perspectiva integral para una estrategia transversal de acciones en el territorio”. Tuki.

No se imagina la cantidad de tiempo que ganará, la seguridad que transmitirá y el impacto que causará en la audiencia que lo escuche. Y eso no es lo mejor. La magia de nuestro Diccionario es que podrá usarlo para hablar de cualquier área de gobierno: le consulten por un conflicto salarial, lo apuren con urgencias de salud pública o le pidan obras vitales para una comunidad.

¿Quiere el as de espadas para llevar bajo la manga? “Articulación intersectorial para el abordaje integral de problemáticas diversas en territorio”. Touché. Al ángulo. Está usted listo y lista para codearse con el funcionariado más hábil de la labia política contemporánea.

Una salvedad. Este glosario no es -no debería ser- incompatible con un repaso concreto de obras y medidas realmente transformadoras para sus votantes. Usted bien podría decir claramente qué hace por el bienestar y la transformación de su comunidad, y a la vez elevarlo a niveles teóricos. Pero (no se ofenda) casos así no abundan, o casi no existen, y necesitamos un glosario para la mayor cantidad de potenciales funcionarios posible.

Otra aclaración. Es poco probable, pero quizás alguna vez le cuestionen que usa palabras que al pensamiento crítico le costó mucho instalar y defender en el espacio público, que tienen bibliotecas enteras detrás, y que usted las vacía de sentido para diluirlas en un discurso burocrático. No se detenga en esas críticas: no será el primero ni la última en usar nuestro Diccionario. Y, de última, a quién importa: usted ya salvó la ropa.