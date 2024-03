Martín Ferreyra, el discípulo de Iván Furios

Martín Ferreyra compartió dupla con el Pelado en Olimpo de Bahía Blanca. "Me enseñó muchas cosas, sobre todas las mañas", confesó el central de Patronato.

Martín Ferreyra: "No estuvimos a la altura"

Inmediatamente Tincho se trasladó hacia el banco de suplentes. Se confundió en un abrazo con Iván Furios, el ayudante de campo del entrenador Walter Perazzo. “El Pela es un líder positivo”, definió portador del dorsal número 6 del Santo.

Ferreyra y Furios compartieron equipo en Olimpo de Bahía Blanca en el último desafío que el paranaense asumió en su carrera como jugador. En 2024 se reencontraron en la capital entrerriana.

“El Pela me enseño muchas cosas, sobre todo mañas y como hablar dentro de la cancha porqué él es una radio”, confesó Ferreyra, en diálogo con Ovación. Luego añadió. “Son cuestiones que te va dejando y enseñando. Él me ayudó a ser más profesional y a que me guste mucho el gimnasio. Hace un par de años que se retiró de la práctica profesional y tiene mejor físico que todos nosotros. Son cosas que te va dejando, como la experiencia y todo lo que él ha vivido”.

Ferreyra definió a Furios como un líder positivo. “En su rol de ayudante de campo también aturde, pero es necesario. Con él tengo una relación excelente. Lo tuve cuando compartimos equipo en Bahía Blanca y se mantiene en Paraná. Llevamos una relación muy linda. Para todos es un líder muy positivo”, afirmó.

Tincho habló en todo momento con total serenidad. Forma parte de su temperamento. Claro que la tranquilidad se reforzó con el triunfo del pasado fin de semana ante Racing de Córdoba. El éxito permitió cicatrizar la herida que se originó tras la dura caída ante el Sabalero. “El triunfo se disfrutó más porqué sufrimos”, subrayó.

“Lo disfrutamos por como se dio el partido y por como veníamos. La derrota ante Colón fue un golpe duro porque nadie esperaba perder de esa manera. Teníamos la obligación de ganar y hacernos fuertes de local. Cuando se sufre se festeja el doble. Sufrimos bastante el partido, nos fuimos perdiendo 1 a 0 el primer tiempo y tuvimos que salir a buscarlo en el segundo tiempo. Lo disfrutamos más porque lo sufrimos” reiteró.

Tincho aclaró que la obligación por dejar en el pasado la categórica derrota ante Colón no fue una carga con la que debieron convivir. “Teníamos la obligación porque jugábamos de local. En este torneo es muy difícil sumar cuando salís de tu casa.. La mayoría de los equipos que aspiran alto tienen que hacerse fuerte de local. Con lo que representa Patronato sabemos lo que tenemos que hacer de local y sumar siempre par mantener la ilusión de estar peleando arriba”, apuntó.

Luego recalcó que el triunfo ante la Academia tiene un valor agregado. “Sirve mucho desde el factor anímico, para la confianza del grupo. Sobre todo por todo lo que representa haber superado a un rival que nos venía ganando 1 a 0 haciendo un buen partido y porque si perdíamos quedabámos muy abajo en la tabla. Ahora estamos un poco más arriba y nos observamoscon otra mirada”, valoró.

Con la satisfacción de haber superado la última prueba enfocó la mirada en el juego que disputarán el domingo ante Alvarado de Mar del Plata, en La Feliz. “Sabemos que afrontaremos a un rival duro, que ha hecho goles. Además jugaremos en una cancha linda como lo es el Minella. Trabajaremos el partido y trataremos de ir a buscar tres puntos y sumar. Lo importante en esta categoría es ganar de local y sumar de visitante”, subrayó Tincho, que aspira a dar el golpe en Mar del Plata, pero esta vez resigna su rol de goleador.

“Prefiero ganar 1 a 0 y que el gol lo haga cualquiera a ganar con un gol mío, pero estando debajo del marcador en algún momento. Claro que no iremos a ganar por la mínima. Si podemos sacar una diferencia mayor, mucho mejor”, concluyó.