Video: Un mexicano ingresó al cementerio a buscar ánimas en pena

Omar Crew es un mexicano investigador de hechos paranormales, que se especializa en buscar imágenes, sonidos y vibraciones de lo que comúnmente se denominan "ánimas en pena".

Esta persona llegó a Paraná en las últimas horas, y según su informe y reporte de casi una hora y media de grabación que subió a las redes sociales, ingresó a la necrópolis de la capital entrerriana a realizar trabajos de búsqueda de hechos anormales.

Según la publicación en la página de Facebook Sin miedo Omar Crew, hay fotos y videos en Paraná, y en particular de lo que según él, es el cementerio de esta ciudad.

Este es el video difundido hace 17 horas atrás, y que contó con una gran repercusión de seguidores de todo el mundo.

La experiencia extrasensorial muestra tumbas, algo de campo, muchas luces, y en el perfil de Face, un foto que lo ubica en Paraná.

Su relato notifica de aullidos de perros, ruídos raros dentro de las tumbas y lo que parece entre las sombras y la oscuridad de imágenes no muy claras.

"No ingresó nadie de noche"

El director del cementerio de Paraná, se sorprendió ante la consulta realizada por UNO, en la cual se le preguntó si estaba al tanto del trabajo investigativo del ciudadano mexicano.

"La verdad es que me entero por usted, y no tenemos información que alguien haya ingresado de noche al cementerio", explicó Javier Cevallos.

Al mirar las imágenes del video, indicó que "todo parece indicar que por las características de las tumbas y otras cuestiones arquitectónicas no son del cementerio de Paraná".

"No digo que no sea verdad lo que el hombre comente y realice, solo digo que en el cementerio de Paraná no ingresó porque hay custodia policial y personal nuestro que habría advertido de esta actividad un tanto particular", recalcó para marcar: "Tal vez el hombre se equivocó de cementerio e ingresó a otro de esta ciudad o bien de otro pueblo".

Más allá de esto, el mexicano informó que estaba por partir de Paraná con destino hacia Córdoba a recorrer otras zonas donde hay casas embrujadas o sitios donde ocurren hechos paranormales.