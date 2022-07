Vea: "No sabemos si de fondo hay una jugada de la empresa"

"Desde el anuncio en forma informal por parte del gerente del supermercado Vea nos mantenemos en estado de alerta y movilización, y desde ese momento no tenemos ninguna novedad", indicó en diálogo con La Radio de UNO Sergio Verón, delegado del Sindicato de Empleados del Comercio. Dijo además que el supermercado, propiedad de Cencosud, está segundo a nivel regional en cuanto a nivel de ventas y desconfió: "No sabemos si de fondo no hay una jugada de la empresa".