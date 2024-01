Vacaciones: por baja demanda de pasajes, suman promociones

Ante un escenario económico incierto, una encuesta de la consultora privada D’Alessio IROL reveló que el 46% en los sectores medios está pensando en no salir de vacaciones este verano, y la cifra aumenta al 60% en el segmento medio bajo. En tanto, del 37% que sí se tomará vacaciones, el 25% viajará dentro de la Argentina, mientras que el 10% lo hará al exterior y el 2% hará viajes fuera y dentro del país. Y hay un 17% restante que aún no definió que hará.

Desde una de las boleterías que comercializa viajes hacia distintas ciudades de la Argentina manifestaron: “La demanda viene sostenida, hubo un incremento en comparación con las semanas anteriores, pero no con la intensidad de ventas que nosotros hubiésemos querido”.

Hay consultas sobre boletos hacia ciudades de la costa Atlántica, Mendoza, Tucumán, o Salta; y también hay gente que pregunta por el precio de los pasajes para ir a localidades entrerrianas como Colón, Gualeguaychú, Federación, entre otras, pero las operaciones que finalmente se concretan no acompañan las expectativas. “Hay consultas, pero por ahora las ventas vienen muy tranquilas”, indicó Enrique, quien atiende al público en una de las ventanillas.

Para incentivar las transacciones y lograr un repunte en esta temporada estival, hay empresas definieron aplicar promociones y algunas rigen desde ayer. Sobre este punto, el vendedor comentó a UNO: “Desde esta semana estamos haciendo algunas promociones importantes en el ida y vuelta, por ejemplo a Mar del Plata, a Carlos Paz, a La Falda, a Villa Giardino, a Buenos Aires mismo. Estamos aplicando unos descuentos a las tarifas que son del 20%, 30% y hasta el 40%”.

También se pueden conseguir otros descuentos comprando en las boleterías, donde a diferencia de las compras onlines no hay que pagar una comisión o un gasto administrativo por el servicio y hasta se pueden adquirir otras rebajas, incluso de hasta un 15% extra.

Algunas de las ofertas de pasajes ida y vuelta que se pueden encontrar actualmente son a Bariloche, que hoy cuesta aproximadamente 170.000 pesos finales ambos tramos; a Mar del Plata, que con los descuentos vigentes está costando unos 140.000 pesos; y hacia diferentes ciudades de la provincia de Córdoba, que cuesta entre 40.000 y 60.000 pesos ida y vuelta, según el destino, siempre en la modalidad semicama.

Para quienes pueden estirarse un poco y optar por las playas de países limítrofes, hay empresas de larga distancia que salen desde la Terminal de la capital entrerriana rumbo a Brasil y Uruguay. “A Brasil estamos saliendo los días lunes y jueves, y la verdad que con esos servicios nos está yendo bien en enero. Febrero todavía está flojo pero puede repuntar. Esta semana, por ejemplo, ya salimos con tres coches a Brasil; y con dos coches a Montevideo. Hoy jueves vamos a salir con otro coche más a Punta del Este. Si bien no es la demanda de antes, de todos los días, hay gente que está dispuesta a seguir pagando un boleto para seguir viajando”, observó Enrique.

En cuanto a los valores para viajar a estos destinos, precisó: “A Punta del Este está saliendo alrededor de 130.000 pesos ida y vuelta, con todos los impuestos incluidos. Y a Camboriú, por ejemplo, tenés que hablar de algo de 205.000 pesos”.

Por otra parte, comentó que el público que está viajando esta primera semana dentro o fuera de Argentina es muy variado: “Hay de todo, un 20% o 30% de la demanda son de familias, y el resto son personas solas o en grupos, y también hay muchas parejas”, aseguró.

Financiación

En un contexto en el que las dificultades económica se profundizan en la mayoría de los hogares del país, quienes no están dispuestos a resignar la posibilidad de viajar en sus vacaciones buscan el modo de que sea más accesible poder comparar los pasajes, y en este marco aprovechan la financiación que ofrecen algunas tarjetas de crédito y que rige para destinos nacionales. Acerca de esta cuestión, Enrique refirió: “En un pago no se cobra recargo, pero además hay varias tarjetas de bancos que tienen su propia financiación sin interés, como por ejemplo, la tarjeta del banco Entre Ríos, que ofrece hasta seis cuotas al mismo precio de contado; Banco Macro tiene una y tres cuotas sin interés; al igual que HSBC; y además, con Naranja hay promociones en un pago, en plan Z, y en seis y ocho cuotas sin interés”.

“Después hay planes tres o seis cuotas con un interés muy bajo: en tres cuotas ronda el 16%, y en 6 cuotas, si no me equivoco, es del 21% o el 22%. La gente opta por comprar en cuotas; y en general, el 60% o 70% de las operaciones es con tarjeta de crédito, débito o transferencia también”, añadió.

Incertidumbre

Tras los nuevos aumentos de combustible que las distintas compañías petroleras aplicaron ayer, Enrique confió a UNO que están evaluando las tarifas para febrero, y si bien se pueden comprar pasajes para el próximo mes, porque las ventas ya se habilitaron, aún no se venden tickets para marzo. “Hoy no cabe la menor duda de que conviene comprar el boleto anticipado. Nosotros estamos analizamos qué se va a hacer con los meses venideros, porque la realidad es que nuestros costos aumentaron al igual que el dólar oficial. El combustible sigue subiendo, y el tema es hasta dónde nosotros podemos o no aumentar, porque el costo del combustible incide directamente en los pasajes, ya que no tenemos prácticamente ningún subsidio sobre eso”, concluyó.