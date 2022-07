Urribarri brinda apoyo a Piaggio como candidato a gobernador

El ex gobernador Sergio Urribarri dio este miércoles una charla en Gualeguaychú

El ex gobernador y ex embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, encabezó este miércoles por la noche un encuentro con militantes y dirigentes del peronismo en Gualeguaychú, donde proclamó al actual intendente, Martín Piaggio, como candidato a gobernador de la provincia. El ex jefe de Estado provincial habló del estado anímico del justicialismo entrerriano rumbo a las elecciones 2023.