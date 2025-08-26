UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

El rector de UNER Andrés Sabella está tercero en la principal lista peronista en Entre Ríos. Deja el cargo hasta las elecciones el 26 de octubre

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, entrará en licencia sin goce de haberes en su cargo institucional mientras dure su campaña electoral como candidato a diputado nacional dentro de la lista Fuerza Entre Ríos. El viernes el Consejo Superior de la Universidad tratará su pedido de licencia, que se extenderá hasta el domingo 26 de octubre.

El pedido del rector tiene desde este lunes dictamen de comisión de Interpretación y Reglamento. No hay normativa que marque incompatibilidad para ser candidato, siendo rector, pero Sabella consideró necesaria la licencia, a partir del 1º de septiembre y hasta el día de la elección legislativa.

Andres Sabella.jpg El rector de la UNER saca licencia durante su campaña electoral como candidato a diputado Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

El rectorado quedará a cargo, en ese lapso, de la vicerrectora, Gabriela Andretich, quien lo acompaña desde su primer mandato iniciado en 2018. La vice proviene de la facultad de Ciencias de la Educación, que de esta manera tendrá por primera vez una de sus docentes como rectora, aunque sea interinamente.

Candidato en tercer lugar

El planteo de Sabella mitiga el impacto de un escrito presentado por la consejera estudiantil del Movimiento Nacional Reformista (MNR), Guadalupe Vega, que había solicitado que el Consejo Superior sugiera al rector el “gesto” de tramitar su licencialítica.

La posición expresa además la postura del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, unidad académica de la que Sabella fue decano en dos mandatos antes de asumir en el Rectorado Allí también es docente, puesto para el que también corre el pedido de licencia, publica Página Política.