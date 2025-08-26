Uno Entre Rios | La Provincia | UNER

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

El rector de UNER Andrés Sabella está tercero en la principal lista peronista en Entre Ríos. Deja el cargo hasta las elecciones el 26 de octubre

26 de agosto 2025 · 12:24hs
El rector de UNER Andrés Sabella está tercero en la principal lista peronista en Entre Ríos. Deja el cargo hasta las elecciones el 26 de octubre

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

El rector de UNER Andrés Sabella está tercero en la principal lista peronista en Entre Ríos. Deja el cargo hasta las elecciones el 26 de octubre
UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

UNO / Juan Manuel Hernández

El rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella, entrará en licencia sin goce de haberes en su cargo institucional mientras dure su campaña electoral como candidato a diputado nacional dentro de la lista Fuerza Entre Ríos. El viernes el Consejo Superior de la Universidad tratará su pedido de licencia, que se extenderá hasta el domingo 26 de octubre.

El pedido del rector tiene desde este lunes dictamen de comisión de Interpretación y Reglamento. No hay normativa que marque incompatibilidad para ser candidato, siendo rector, pero Sabella consideró necesaria la licencia, a partir del 1º de septiembre y hasta el día de la elección legislativa.

La Justicia Electoral de Entre Ríos presentó el modelo de Boleta Única de Papel y el orden de las siete opciones para las Elecciones 2025 Legislativas 

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Andres Sabella.jpg
El rector de la UNER saca licencia durante su campaña electoral como candidato a diputado

El rector de la UNER saca licencia durante su campaña electoral como candidato a diputado

El rectorado quedará a cargo, en ese lapso, de la vicerrectora, Gabriela Andretich, quien lo acompaña desde su primer mandato iniciado en 2018. La vice proviene de la facultad de Ciencias de la Educación, que de esta manera tendrá por primera vez una de sus docentes como rectora, aunque sea interinamente.

Candidato en tercer lugar

El planteo de Sabella mitiga el impacto de un escrito presentado por la consejera estudiantil del Movimiento Nacional Reformista (MNR), Guadalupe Vega, que había solicitado que el Consejo Superior sugiera al rector el “gesto” de tramitar su licencialítica.

La posición expresa además la postura del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, unidad académica de la que Sabella fue decano en dos mandatos antes de asumir en el Rectorado Allí también es docente, puesto para el que también corre el pedido de licencia, publica Página Política.

El rector es candidato en tercer lugar en la lista de Fuerza Entre Ríos para la Cámara de Diputados que encabeza Guilermo Michel.

UNER Andrés Sabella licencia Universidad octubre
Noticias relacionadas
parana oeste: avanza la obra que aumentara el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Paraná oeste: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Juntos por Entre Ríos exige que se llame a concurso para renovar las autoridades de la Defensoría del Pueblo de Paraná

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

Operativo SUBE en el Centro de Atención Municipal San Agustín

Operativo SUBE en el Centro de Atención Municipal San Agustín

El proyecto que trata Diputados es del Poder Ejecutivo declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Tiene media sanción del Senado

Diputados trata la Ley de endeudamiento aprobada por el Senado

Ver comentarios

Lo último

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Ultimo Momento
Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Quién es Lamine Yamal, el novio futbolista de Nicki Nicole

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Sofía Gonet se aventura en Egipto tras reencontrarse con Homero Pettinato

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Policiales
Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Intento de femicidio: la víctima y el agresor están en estado crítico

Ovación
Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

¿Entre Ríos podría tener una franquicia en el Súper Rugby Américas?

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Juventud Unida abre sus puertas a nuevos talentos

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Buena cosecha de la delegación de Entre Ríos en el Nacional U16

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

Chicas entrerrianas campeonas en Uruguay

La provincia
Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Paraná oeste: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Paraná oeste: avanza la obra que aumentará el volumen de agua impulsada entre 10 y 12%

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

Defensoría del Pueblo de Paraná: exigen llamado a concurso

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

UNER: el rector Andrés Sabella saca licencia durante su campaña electoral

Dejanos tu comentario