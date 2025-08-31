Uno Entre Rios | La Provincia | persona

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

Más allá de las bromas que generó el hecho, está estrictamente prohibido caminar dentro del túnel y no se entiende cómo la persona escapó a los controles

31 de agosto 2025 · 13:12hs
Más allá de las bromas que generó el hecho

Más allá de las bromas que generó el hecho, está estrictamente prohibido caminar dentro del túnel y no se entiende cómo la persona escapó a los controles

Una persona atravesó caminando el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. La imagen se viralizó ya que, desde un ómnibus de pasajeros registraron el momento cuando una persona, en forma peatonal y contra el sentido del tráfico circulaba pegada a uno de los cordones.

En el audio del video puede escucharse frases de incredulidad de los pasajeros del colectivo de la empresa Fluviales que une el trayecto entre ambas capitales de provincia.

Calle Gualeguaychú. El mal  estacionamiento y la ocupación del carril exclusivo son las infracciones más comunes. 

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

desborde del arroyo las tunas: cierran calle eslovenia en san benito

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Embed

Más allá de las bromas que generó el hecho, está estrictamente prohibido caminar dentro del viaducto. Además el mismo forma parte de la traza de la ruta nacional 168 por la cual también está vedada la circulación peatonal.

No se entiende cómo la persona escapó a los controles que deberían ser estrictos para evitar accidente y salvaguardar la seguridad de conductores, pasajeros y la misma estructura del túnel subfluvial, una de las conexiones físicas de los entrerrianos con el resto del país.

persona Túnel subfluvial Paraná Santa Fe
Noticias relacionadas
Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

El valor del metro cuadrado para construir en agosto 2025 en Entre Ríos se ubica en torno a 1,5 millones de pesos y marca un nuevo récord en el sector.

Cuánto cuesta construir una vivienda familiar en Entre Ríos

Tras un brote de listeriosis desde la Facultad de Bromatología brindan datos para prevenir esta enfermedad transmitida a través de alimentos

Listeriosis: dan pautas de prevención de la transmisión

Se conmemora el Día de la Obstetricia y la Embarazada. La fecha visibiliza el rol de profesionales que acompañan embarazos, partos y puerperios

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Ver comentarios

Lo último

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Ultimo Momento
Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Policiales
Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Larroque: jaurías de perros atacan y matan ganado

Larroque: jaurías de perros atacan y matan ganado

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Ovación
Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

Bajo una intensa neblina: Boca iguala con Aldosivi en Mar del Plata

River recibe a San Martín de San Juan

River recibe a San Martín de San Juan

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 11° en Países Bajos

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

La provincia
Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

Cuánto cuesta construir una vivienda familiar en Entre Ríos

Cuánto cuesta construir una vivienda familiar en Entre Ríos

Dejanos tu comentario