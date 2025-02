Túnel Subfluvial: avanza a paso firme la modernización del sistema de monitoreo

Túnel 2.jpg

En este marco, la semana pasada el arquitecto Eduardo López Segura, director representante del Gobierno de Entre Ríos del Túnel Subfluvial, junto al licenciado Daniel Giosa, experto en Informática, y otros integrantes de su equipo técnico, visitaron el Centro de Monitoreo de la División 911 de la Policía de Entre Ríos (PER), que cuenta con dispositivos de última generación, para interiorizarse de su manejo y sus alcances. En tanto, ayer asistieron a la Sala de Comando del Túnel el jefe de la PER, comisario Claudio González; el subjefe de la PER, Juan Marcelo Claucich; el jefe de la División 911 en Paraná, Juan Zunino, entre otros funcionarios policiales, con la finalidad de realizar una valoración y brindar aportes al proyecto que prevé la actualización de ese centro de monitoreo interprovincial.