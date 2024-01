Teatristas Autoconvocados negaron comunicado de Cultura

En el texto, publicado este sábado por la mañana, el Colectivo manifestó que durante la reunión expresó su "enérgico rechazo a las modificaciones que quiere imponer la Ley Ómnibus y dejamos en claro que nunca dimos nuestro consentimiento a que nuestra ley nacional de teatro sea tratada más adelante, todo lo contrario, manifestamos que no queremos que se toque" . En este sentido solicitaron al organismo provincial "que corrija el comunicado que subieron a los medios y redes sociales" .

Cabe recordar que este viernes la Secretaría de Cultura publicó un post en sus redes sociales donde se informó en torno a los temas tratados en la reunión que propició el organismo entre legisladores nacionales y asociaciones culturales. El motivo del encuentro "fue generar un diálogo entre los actores culturales entrerrianos y los legisladores por inquietudes planteadas sobre contenidos incluidos en la Ley Ómnibus".

Según informó la Secretaría, en el encuentro los legisladores nacionales "dejaron en claro la intención de pedir que los artículos incluidos en la Ley Ómnibus referidos a cuestiones culturales sean excluidos de este tratamiento exprés que impulsa el Ejecutivo Nacional y debatidos más adelante en las comisiones respectivas y coincidieron en que no se trata de una temática que deba ser tratada en el marco de una emergencia, sino que podrá ser analizada con mayor tranquilidad y profundidad en el transcurso del año". Por este motivo el Colectivo reaccionó y manifestó: "Ante la falsa información vertida desde la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos sobre la reunión con legisladores nacionales de Juntos por el Cambio y UCR decimos: no coincidimos en tratar más adelante nuestras leyes, no queremos que se toquen ni deroguen".