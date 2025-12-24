Uno Entre Rios | La Provincia | Suma de Voluntades

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para que niños y niñas de barrios vulnerables de Paraná reciban su regalo de Navidad.

24 de diciembre 2025 · 12:09hs
Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad.

Suma de Voluntades reunió a más de 400 padrinos para regalar ilusión en Navidad.

La ONG Suma de Voluntades logró reunir a más de 400 madrinas y padrinos para que niños y niñas de barrios vulnerables de Paraná reciban su regalo de Navidad. "Las más de 400 cartitas a Papá Noel encontraron madrina o padrino", anunciaron desde la organización, que además brinda un plato de comida a personas en situación de calle y desarrolla tareas de promoción y acompañamiento escolar.

"Detrás de cada regalo hubo un gesto, una decisión, un corazón que dijo sí. Cientos de padrinos y madrinas se sumaron para que esta Navidad la ilusión vuelva a encenderse en manos de nuestros gurises. No fue solo cumplir un deseo. Fue decirles que importan, que no están solos, que hay una comunidad que los abraza y cree en ellos. Gracias por transformar la solidaridad en esperanza y la esperanza en sonrisas. Una vez más lo hicimos posible", expresaron desde Suma de Voluntades.

Suma de Voluntades logró que más de 400 cartitas a Papá Noel tengan padrino

Suma de Voluntades (3).jpeg

Anabella Albornoz, referente de la ONG, destacó el desafío que implicó la campaña: "Fue todo un desafío, con todos los miedos le dimos para adelante a esta campaña, que, como siempre decimos, trasciende el juguete. Esto tiene que ver con construir comunidad y con pensar a las infancias desde el lugar más amoroso. Lo que dice esta campaña es: tu deseo me importa, vos me importás. Y una vez más logramos el objetivo: más de cuatrocientos gurises apadrinados".

La entrega de los regalos se realizará el día de Navidad, el 25 de diciembre, de manera simultánea en los barrios donde la organización trabaja durante todo el año. "Se va a hacer en simultáneo en los barrios donde nosotros trabajamos con los gurises. Durante todo el año participan no solamente en espacios deportivos, sino también en el acompañamiento escolar y en los talleres que brindamos. Así que el mismo 25 vamos a decir una vez más presente, gracias, por supuesto, al acompañamiento de la comunidad", señalaron.

Finalmente, Albornoz remarcó el contexto en el que se desarrolló la iniciativa: "La verdad que, en este contexto de crisis, realizar una campaña de estas características nos daba miedo. Pero confiamos, confiamos en Dios y en la comunidad. Está bueno que la solidaridad todavía esté".

Suma de Voluntades Navidad Paraná
