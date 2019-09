Un grupo de peregrinos devotos de la Virgen de San Nicolás partirá este viernes en bicicleta desde Conscripto Bernardi, en el norte entrerriano, para llegar en la víspera de los festejos patronales que se llevan a cabo cada 25 de septiembre en la ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Son 430 kilómetros los que separan ambas localidades, y los realizarán por tramos, para descansar en alojamientos que muchas veces les ceden los municipios a los que llegan, y poder reponer fuerzas para continuar pedaleando el día siguiente.

Ya tienen trazado un itinerario, que es el que siguen cada año. Cerca de las 7 del viernes comenzarán la travesía sobre la ruta nacional Nº 127 hasta el atardecer, hasta llegar a María Grande, recorriendo 115 kilómetros en la primera jornada. Al día siguiente continuarán hasta Crespo, donde se unirá dos ciclistas más, oriundos de Paraná y Raíces Este, para seguir hacia Nogoyá.

La cuarta etapa, rumbo a Victoria, que es la más corta pero a la vez la más complicada: son 45 kilómetros pero tiene grandes lomadas, y como está prohibido cruzar el puente hacia Rosario andando en bicicleta, los pasará Gendarmería Nacional en un vehículo. La Circunvalación de Rosario es el lugar donde habitualmente los dejan y desde allí parten a Villa Diego, en la Ruta 11 que va costeando el río, y tras pasar por varios pueblos de la provincia de Santa Fe arribarán a destino. La idea es llegar el sábado cerca de la medianoche para poder participar de la misa y estar al otro día en la fiesta patronal en la que se venera a la Virgen del Rosario de San Nicolás.

Miguel Ramos tiene 62 años, fue quien inició esta peregrinación en el año 2002, y desde entonces la organiza cada año. Contó a UNO que la iniciativa tiene cada vez más convocatoria y esta vez serán 15 los integrantes del grupo que motivados por la fe se sumarán a esta propuesta. “Los primeros tres años fui solo y luego se fueron sumando otras personas. He viajado con lluvia, granizo, con fiebre, pero nunca desistí, y aunque estuviera cansado, no me rendí jamás”, aseguró.

En los pueblos y ciudades por donde cruzan muchas veces los vecinos los reciben con aplausos, y les infunden ánimos para continuar hacia la meta. En cada oportunidad Miguel define un tema especial para incluir en sus intenciones, y este año pedirá por las “dos vidas”, además de ir a agradecer por su salud y el bienestar de sus seres queridos y conocidos.

Fernando Nano López, uno de los peregrinos que se unirá al grupo en Crespo, irá por tercera vez. Se enteró gracias a una nota que leyó en Diario UNO de esta posibilidad y en 2017 decidió sumarse para cumplir con una promesa. “Me contacté con Miguel y tuvo muy buena predisposición”, dijo, y recordó a modo de anécdota: “La primera vez llovía y llevé una capa de lluvia y botas de goma y así fui de Paraná a Crespo, pero no era la ropa adecuada y llegué todo acalambrado”.

Los entrerrianos se unirán la próxima semana a la celebración de la Virgen de San Nicolás, a la que llegan también miles de fieles que salen a pie desde distintas provincias para honrar a su patrona.

“Es una muy buena experiencia y no hace falta entrenar, porque vamos despacio y parando en el camino. Vamos con fe a verla a la virgen de San Nicolás, sobre todo para agradecer”, concluyó con emoción, previo a una nueva peregrinación en la que va a poder participar, señaló que en Facebook cuentan con la página: Peregrinos de Bernardi.