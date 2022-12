Sequía: "Sembrar en estas condiciones es un riesgo enorme"

Durante recorrido, realizado en horas de la tarde cuando más fuerte está el sol, Matiarena señaló las grietas que aparecen en todos los sectores del campo. "Es peligroso recorrer los campos a caballo por las rajaduras que se encuentran en todas partes. Las praderas están muy mal y la calidad deja mucho que desear. Lo único que nos queda es cortar, hacer rollos y esperar que llegue una lluvia con un buen volumen que nos permita paliar la situación", manifestó haciendo referencia a los lotes de soja, maíz y sorgo, cultivos que requieren de precipitaciones en forma urgente.

SEQUÍA FEDERACIÓN AGRARIA 2.jpg Gentileza: Federación Agraria de Entre Ríos

"Sembrar en estas condiciones es un riesgo enorme a la espera de alguna precipitación. Estamos hablando de que necesitamos unos 200 milímetros para que esta caótica situación tienda a normalizarse. No se soluciona con 20 milímetros las rajaduras que se aprecian en todos lados", explicó Matiarena y añadió que se deben tener en cuenta las altas temperaturas y los fuertes vientos que reducen "a la nada misma las pequeñas lluvias que hemos tenido en el sur entrerriano".

Respecto al rol que tomó el Estado provincial ante esta preocupante situación, el Federado señaló: "Hemos realizado infinidad de propuestas al gobierno provincial como seguro anticíclico, multiriesgo, algo que no sea lo mismo de siempre. Necesitamos herramientas que sirvan al chacarero de los cuales muchos tienen IVA técnico". En esta línea, se quejó del sistema burocrático ya que "en lo que va del año hemos hablado con el ministro de Economía, Hugo Ballay, para que se acelere el pago de la emergencia anterior que todavía no se ha concretado, cuando estamos por entrar en otra, lo que nos da pocas esperanzas de que las cosas se reviertan y en el mientras tanto, la producción y las esperanzas se evaporan".

El panorama descrito por Matiarena no es favorable y advirtió: "Si seguimos con la emergencia agropecuaria como está ahora es un mero título, porque tuvo una prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural que se está pagando ahora que no a todos los productores les sirve porque el 70% trabajan por el sistema de arrendamiento (...) Los 500 millones de pesos para el fondo de emergencia que tiene el país no sirven para nada, más con el momento económico que vive Argentina". Además, reiteró que la situación es drástica "y no da lugar para muchos análisis, además el gobierno no puede perder más tiempo analizando qué lugar está más seco que el otro".

