Crece el descontento en Santa Elena tras una semana sin nafta

Por ahora, no hay certidumbre sobre el momento en que volverá a haber nafta en la ciudad ubicada en el Departamento La Paz y se habla de que recién sería en septiembre. Mientras tanto, a través de la prensa local, trascendió que la Municipalidad presentaría una denuncia ante Defensa del Consumidor contra los propietarios de la estación Axion de Santa Elena, que son los mismos que la de El Quebracho, adonde tiene que ir la gente para conseguir el combustible.

Aníbal Alegre, un albañil que carga nafta en bidones en La Paz para él y para sus obreros, explicó a UNO: "Estuve recorriendo varias provincias y en ningún lado había este faltante. Lo hacen con la intención de especular y en perjuicio de la gente". La especulación estaría relacionada con los efectos de la devaluación dispuesta al día siguiente de la elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

"El dueño de la estación de Santa Elena es el mismo dueño de la estación que está a 15 kilómetros, donde vende la nafta más cara. Entonces, hace esta jugada para que la gente tenga que ir a comprar allá", contó Alegre. "Ya lo viene haciendo hace rato, pero ahora ya se fue para largo y ya pasó una semana", agregó.

"El único camino que tenemos es hacer el reclamo en las redes. También insistimos con que el municipio haga la denuncia a Defensa del Consumidor", indicó. "Tengo algunas obras en La Paz y cuando voy, cargo nafta en la YPF, que siempre es más económica, y aprovecho para traerle a los muchachos que trabajan conmigo, que en su mayoría se manejan en moto", continuó.

Sobre la diferencia de precios entre el combustible en La Paz y en El Quebracho, aportó las imágenes que también publicó en sus redes:

Embed

La palabra del empresario

Paco Giménez, el empresario a cargo, dijo estar "desesperado" por la situación, ya que la última entrega que recibió fue el 13 de agosto y la última venta fue el sábado 19. "Ya rompimos relaciones con Axion, no somos más de Axion, porque dicen que no tienen el producto. El problema es que quise poner Puma y Shell y los dos me dicen que no tienen para venderme", argumentó Giménez en diálogo con la radio FM Sol.

El hombre dijo que "no se sabe" por qué se da tal faltante y que "las empresas culpan al gobierno". Sobre su relación con los propietarios de las estaciones de Santa Elena y El Quebracho dijo: "Yo no soy dueño de ninguna estación. Soy el representante legal de los dueños de El Quebracho y de Santa Elena, que son Lisandro Giménez y Alfonso Giménez, a quienes les cedí el negocio hace como cinco o seis años". Luego reconoció que se trata de sus hijos.

También le consultaron por qué es más alto el precio en El Quebracho, dijo: "Porque es otro proveedor. No es Axion ni es Shell, es otro, es un revendedor". Y admitió que con respecto a Santa Elena hay 150 pesos de diferencia en el valor de la nafta premium. "Esto es porque las petroleras les venden a los revendedores y no a nosotros. Recién para septiembre me dijeron que me pueden entregar. Esto se va a agravar", añadió.