Restaurantes se preparan para cambios al cobrar con tarjeta

Por medio de la Resolución 87/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso modificaciones en el modo en que deberán efectuarse los pagos con tarjetas de débito y crédito en los comercios. La medida establece que sólo sea el cliente quien manipule su plástico, el que ya no quedará más en manos del comerciante o del mozo en el caso de bares o restaurantes, como ocurría hasta ahora.

El objetivo de este procedimiento es evitar el robo de datos de la tarjeta y del DNI, sacando fotos de la documentación para luego realizar compras online, concretando de este modo fraudes y estafas. Y si bien la norma alcanza a todos los establecimientos comerciales que acepten tarjetas para la realización de sus transacciones comerciales y operen con terminales electrónicas para el pago de las mismas, uno de los rubros en los que más va a notarse el cambio es en el de los restaurantes, bares y restobares, donde se acostumbra a que el usuario le entregue el plástico al mozo y este vaya hasta el mostrador o donde se encuentre el posnet para concretar el pago, y luego le devuelve la tarjeta al titular. Desde ahora esto no podrá ser así, ya que este tipo de locales “deberá poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aun momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”.

Restaurantes.jpg Restaurantes notan menos consumo Juan Manuel Hernández/ UNO

Para esta adaptación muchos comercios deberán incorporar los posnet inalámbricos, por lo que se establece “un plazo de adecuación de 180 días desde la entrada en vigencia de esta norma, a efectos de que los proveedores adapten los servicios de atención al cliente de acuerdo a lo establecido en la presente resolución”, según indica la norma.

Consultado sobre el tema, Marcelo Barsuglia, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) y propietario de un tradicional restobar y pizzería de la Peatonal, explicó a UNO que en muchos casos en el sector es una práctica que ya se viene realizando. “Se lleva el posnet a la mesa, o el cliente se acerca a la barra. Nosotros particularmente tenemos posnet inalámbrico, y la mayoría de los posnets nuevos también son todos inalámbricos. Lo que tiene que haber es una buena señal de Internet; a veces pasa, según el local, que llevándolo a alguna mesa tenés menos señal, pero en definitiva ese es un tema operativo”, observó.

Acto seguido, subrayó: “Lo que acá se busca asegurar es que nadie más que la persona dueña de la tarjeta puede usarla, y no la pierda de vista, básicamente. Así, nadie puede manipularte la tarjeta ni hacerte ningún otro consumo. Estamos hablando de una disposición que es nacional y tenemos seis meses de plazo como para ponerlo bien en funcionamiento, aceptando los mecanismos, pero más o menos está claro el panorama”, añadió, y aclaró que esta medida no tendrá ningún tipo de impacto económico para los empresarios gastronómico: “El costo que tenemos es el mismo, no hay ningún incremento, sino que a lo que hay que buscarle la solución es a la parte operativa del pago, que el cliente haga la operación, y el mozo lo que hace es devolver el posnet luego a la barra”.

Tarjeta.jpg Restaurantes y bares se adaptan a la nueva modalidad de cobro con tarjeta

También mencionó que hoy en día hay mucha gente que prefiere ir a pagar al mostrador. “Eso ya se está dando, sobre todo en el tema de los que pagan con débito. Y ya hay empresas que no piden el documento cuando se paga de este modo, que es otra medida que se está impulsando la de no tener la obligación de pedir el DNI. También se abona bastante con Mercadopago, QR y demás”, indicó.

Si bien el personal que trabaja en bares y restaurantes suele estar capacitado sobre las nuevas medidas, también será un cambio de hábitos al que deberán adaptarse los clientes para pasar correctamente su tarjeta al momento de efectuar el pago. Sobre este punto, Barsuglia destacó: “Los mozos están todos capacitados como para instruirlo al cliente para que haga la operación. El plástico se usa mucho, según el local y sus características. Diría que en un 50% de los consumos, o tal vez un 60%, se hacen con pago a través de medio electrónico o tarjeta de crédito”.

¿Y las propinas?

La semana pasada, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que apunta a facilitar el pago de propinas, especialmente en el rubro gastronómico, a través de medios electrónicos, ya sea tarjetas de débito y crédito o billeteras virtuales. Consultado acerca de este tema, Barsuglia recordó: “Ese sobrante que el cliente le deja al mozo tiene un impuesto que no lo va a absorber el comercio si se paga de esta manera; entonces tiene que ser el pago de la propina en efectivo. Además, es algo que tampoco es obligatorio. Y en el rubro nuestro, lo que es la gastronomía y la hotelería, está prohibido por el convenio que tenemos nosotros, aunque es una práctica que se realiza”, concluyó.