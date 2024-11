Reforma Electoral: "El justicialismo no está en contra de los avances", dijo Laura Stratta

La presidenta del bloque de diputados “Más Para Entre Ríos”, Laura Stratta, afirmó este martes, durante la sesión especial en la que se trató el proyecto para la Reforma Electoral de Entre Ríos, que “el justicialismo no está en contra de los avances, sino que queremos debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera. Queremos una provincia que avance, pero cuidando lo que hemos logrado”, al referirse a la decisión de su bloque de no acompañar el dictamen de comisión del oficialismo, y sostener un dictamen propio, que también contempla la implementación de la Boleta Única de Papel.

En otro tramo, Stratta destacó que “nuestra provincia tiene una tradición democrática que jamás ha sido puesta en tela de juicio, aun en elecciones con resultados reñidos. Y ese es un capital que para nosotros es la base del debate que dimos, del dictamen de minoría que construimos”. Igualmente remarcó que la iniciativa es prioridad del gobierno provincial, pero no forma parte de la agenda de los ciudadanos.

En ese sentido puso de relieve el escaso margen de tiempo que el oficialismo otorgó al debate, y comparó: “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene. Pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en el 2027 llama la atención”, indicó.

El ejemplo de Córdoba

“El gobierno provincial tiene un particular interés por mirar y emular lo que hacen sus vecinos de la Región Centro”, dijo la legisladora y -en ese sentido- señaló que para llevar adelante su reforma electoral, la provincia de Córdoba conformó una comisión especial para tratar del proyecto enviado por el Gobernador (que tenía un dictamen que previamente habían elaborado nueve expertos universitarios). Esa Comisión se reunió 14 veces en seis meses y en la misma se inscribieron para participar más de 50 oradores, entre los que se contaban dirigentes partidarios, asociaciones gremiales y sectoriales, asesores letrados, profesores y autoridades universitarias, autoridades del Colegio de Abogados, ciudadanos independientes, legisladores y asesores, funcionarios y magistrados judiciales, autoridades municipales y centros de estudio e investigación. También señaló que en la provincia de Santa Fe la discusión legislativa que llevó a la implementación de la BUP llevó más de 20 meses.

Stratta afirmó: “Traigo a colación estos casos porque aquí en tres meses quieren sacar una media sanción y sostienen que fue mucho el tiempo de debate y análisis. No me gusta cuantificar, pero quedamos cortos en relación a nuestros socios de la región centro”. Y agregó: “No somos una escribanía del Poder Ejecutivo a los que tenemos que decir siempre que si y aceptar los ritmos y tiempos que nos imponen”, añadió.

Igualmente remarcó que hay “muchos actores de la vida electoral que no fueron convocados para emitir opinión en los temas que le competen, como las Juntas Electorales Municipales y los Presidentes Municipales”, resaltando que “los aportes que se adjuntaron al expediente en tratamiento por parte de agrupaciones políticas y especialistas, no se analizaron en comisión. Incluso, nunca se aclaró por que se tomaban determinados aportes y no otros”.

La presidenta del bloque opositor insistió en que “el cambio de un sistema electoral no constituye una cuestión menor que pueda compararse con el tratamiento de otras leyes, sino que se trata de un proceso político que requiere tanto de un debate público abierto, como de un cuidadoso proceso de construcción de consensos y de una evaluación integral de las opciones disponibles”.

Por eso, remarcó: “No queremos el título, queremos lo mejor para nuestra democracia. Es demasiado importante como para que relativicemos el debate, para que nos cerremos en nuestras propias ideas. Queremos una ley que sea legitimada por el debate de ideas y por el aporte de todos”.

Stratta recordó que el oficialismo nunca respondió formalmente sobre las recomendaciones y propuestas de modificaciones. Y apuntó: “El dictamen del oficialismo, con el que sabríamos qué sugerencias y qué aportes se habían tomado, apareció recién el martes 19 pasadas las 22 y debía ser firmado antes de las 11 del día siguiente; es decir, que teníamos 13 horas para leer más de 250 artículos. De verdad creen que esto es ser plural, serio y transparente”.

Luego indicó: “Dicen que esta ley es un avance, que moderniza. Pero lo cierto es que el único avance claro y significativo es la implementación de la boleta única, aunque su diseño también nos hace ruido”.

Más declaraciones

La misma postura crítica tuvo la legisladora y ex vicegobernadora respecto del financiamiento público de las campañas electorales. Dijo que el mecanismo propuesto por el oficialismo “implica otorgar al Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad en el manejo de pauta publicitaria sin ningún control ni pauta clara. El sistema propuesto tampoco da respuesta al planteo del intendente de Colón, (José Luis) Walser y al diputado (Mauro) Godein acerca de que dicho financiamiento no llegaría a los partidos locales”.

También remarcó que el proyecto modifica la ley de partidos políticos, sobre lo que señaló: “Consideramos debe abordarse de manera integral en un debate con participación real y efectiva de los partidos . Es una Ley aparte. Nos asombra que en este sentido no se haya tomado siquiera la propuesta de la UCR. Creemos que debe reglamentarse correctamente el artículo 29 de nuestra Constitución Provincial y eso merece un debate amplio y generoso que este código no contempla”.

En el cierre, la legisladora justicialista indicó: “Mas allá que no compartimos las prioridades ni los tiempos, ni la forma en que llevaron este debate de reforma electoral, nos sentamos a debatir y hemos dado nuestras razones. Pedimos tiempo porque teníamos dudas, dudas que iban surgiendo cuando veíamos otras experiencias, cuando escuchábamos lo que otros tenían para decirnos, ya que es una reforma integral, pero no lo concedieron”.

Y agregó: “Si ya no compartía eso apuro en el marco del debate, menos lo comprendo hoy que el gobierno nacional manda un proyecto de reforma que elimina las PASO. ¿Qué pasará si esto prospera? Tendremos que modificar nuestra ley a poco de aprobarla”, se preguntó en referencia a que el proyecto del oficialismo contempla las elecciones primarias”.

Y para el final expresó: “Y hablando del rol de esta Legislatura y de la calidad institucional, quiero decir que el Poder Ejecutivo provincial mandó 39 proyectos a esta Cámara, de los cuales llevamos aprobados 29, y con éste 30. ¿Saben cuántos proyectos de ley presentamos los diputados y diputados?: 188. ¿Saben cuantos tienen media sanción?: 29 de los cuales, 21 son del oficialismo”, describió.

“Dejo esta reflexión y estos datos porque creo en el rol de la Legislatura, creo en el debate de ideas, creo que las reformas más importantes deben construirse de una manera multipartidaria y multisectorial”, concluyó.