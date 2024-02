Rafael Cavagna: "Milei ataca a los gobernadores y perjudica a los entrerrianos"

Medidas polémicas

Ante diversas medidas del Gobierno nacional que afectan fondos que eran destinados a las provincias, el senador por Nogoyá consideró: “El Presidente de la Nación se la agarra contra los gobernadores, pero el perjudicado es el entrerriano que va a pagar el transporte, que está con lo justo pasándola mal. El Gobernador en la reunión de gabinete ampliado días pasado, nos manifestó su preocupación por esta situación entendiendo que no hay una ayuda inmediata y específica del gobierno nacional".

"Se deberá entender desde la Casa Rosada, que el gobierno no ha tenido la territorialidad que otro Gobierno la pudo haber tenido. Queremos que nos vaya bien a todos y brindar las herramientas de nuestro espacio político para cumplir los objetivos, pero también decimos con firmeza que las imposiciones y las arbitrariedades no son el camino que se pretende para lograr los consensos necesarios”, alertó el dirigente radical.

Tras los duros términos utilizados por el Presidente de la Nación contra los diputados nacionales de la oposición que votaron en contra de la ley de ómnibus, Cavagna enfatizó: “Repudio totalmente esas frases, no contribuyen sino que destruyen. No tengo dudas de que nuestro Presidente tiene el respaldo popular, pero también el consenso político hay que ganárselo en la cancha y hay que buscar los equilibrios, los consensos, tener la cintura suficiente como para encontrar los objetivos. La gente quería un cambio, pero también hay temas que dependen de la vida democrática y hay que hacerlas con ciertos equilibrios, veo casi imposible gobernar una República Argentina en contra de todo el mundo”.

Subsidios al transporte

En relación a la quita del subsidio al transporte de pasajeros, Cavagna resaltó a Radio La Voz: "Se trata de un punto más de inflexión a la tensa relación que va a empezar a tener el Gobierno nacional con el interior de la Argentina. Si quiere direccionar el Gobierno nacional el problema con los gobernadores, para profundizar el ajuste, me parece que no está viendo que el problema no son los mandatario provinciales, sino el día a día de los entrerrianos".

"El Presidente dijo voy a ajustar con la casta política, la sociedad quiso eso y fuimos para adelante, pero hay medidas que perjudican directamente a los entrerrianos y esta quita del subsidio al transporte no tengo ninguna duda de que va a mellar la presencia de nuestros chicos que vayan al colegio. Ante esto, creo que se deben buscar alternativas, y no reprimir políticamente ajustando determinadas cuestiones económicas en pos de tomar una especie de revanchismo por la no aprobación de la ley, o por buscarle la vuelta con determinadas cuestiones”, resaltó finalmente el legislador oficialista.