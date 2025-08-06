Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

En la Cámara de Senadores de Entre Ríos se trataron los proyectos de ley para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.

En la Cámara de Senadores de Entre Ríos se trataron los proyectos de ley para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela, concurrió este miércoles a las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Senadores.

Convocado por las autoridades legislativas, participó de la reunión de dichas Comisiones donde se trataron los proyectos de ley por el que se modifica la Ley N° 9283 de Honorable Jurado de Enjuiciamiento, y otro sobre la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura.

En la oportunidad se intercambiaron opiniones sobre las propuestas a modificar en ambas leyes a partir de los proyectos que se analizan en el ámbito de la Cámara de Senadores de la provincia.

La Comisión de Legislación General está presidida por la senadora Nancy Miranda. La integran también, como secretario, Juan Pablo Cosso y la completan Gustavo Vergara; Claudia Silva; Víctor Sanzberro; Patricia Díaz; Rubén Dal Molín; Rafael Cavagna y Jaime Benedetti.

En tanto que la comisión de Asuntos Constitucionales la preside Juan Pablo Cosso, la secretaría la ejerce Rafael Cavagna y la integran Gustavo Vergara, Patricia Díaz; Nancy Miranda; Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

Otros detalles

Entre los participantes del encuentro estuvo el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; la vicepresidenta, María Gabriela López Arango; el vicepresidente 1° del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.

Además, la vicepresidenta 2°, Andrea Saxer y el vocal del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, Gonzalo García Garro ; entre otras autoridades.