Uno Entre Rios | La Provincia | Proyectos de ley

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

En la Cámara de Senadores de Entre Ríos se trataron los proyectos de ley para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.

6 de agosto 2025 · 18:52hs
En la Cámara de Senadores de Entre Ríos se trataron los proyectos de ley para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.

En la Cámara de Senadores de Entre Ríos se trataron los proyectos de ley para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela, concurrió este miércoles a las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Senadores.

LEER MÁS: Dieron media sanción al proyecto que reforma la ley del Consejo de la Magistratura

Sobre qué tratan los proyectos de ley

Convocado por las autoridades legislativas, participó de la reunión de dichas Comisiones donde se trataron los proyectos de ley por el que se modifica la Ley N° 9283 de Honorable Jurado de Enjuiciamiento, y otro sobre la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura.

Se entrenaron diplomas a trabajadores de la Municipalidad de Paranpa que concluyeron estudios secundarios.

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir el certificado que la posiciona como candidata para competir en el Best Tourism Villages 2025.

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

En la oportunidad se intercambiaron opiniones sobre las propuestas a modificar en ambas leyes a partir de los proyectos que se analizan en el ámbito de la Cámara de Senadores de la provincia.

La Comisión de Legislación General está presidida por la senadora Nancy Miranda. La integran también, como secretario, Juan Pablo Cosso y la completan Gustavo Vergara; Claudia Silva; Víctor Sanzberro; Patricia Díaz; Rubén Dal Molín; Rafael Cavagna y Jaime Benedetti.

En tanto que la comisión de Asuntos Constitucionales la preside Juan Pablo Cosso, la secretaría la ejerce Rafael Cavagna y la integran Gustavo Vergara, Patricia Díaz; Nancy Miranda; Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

Otros detalles

Entre los participantes del encuentro estuvo el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; la vicepresidenta, María Gabriela López Arango; el vicepresidente 1° del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.

Además, la vicepresidenta 2°, Andrea Saxer y el vocal del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, Gonzalo García Garro ; entre otras autoridades.

Proyectos de ley Jurado de Enjuiciamiento Consejo de la Magistratura
Noticias relacionadas
La procesión por San Cayetano será a las 15.30.

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

No habrá colectivos en la ciudada de Paraná y área metropolitana.

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

El Gobierno de Entre Ríos y la Nación realizarán una campaña de salud visual infantil.

El Gobierno de Entre Ríos y la Nación realizarán una campaña de salud visual infantil

La Municipalidad de Paraná acompaña a emprendedores

La Municipalidad de Paraná acompaña a emprendedores

Ver comentarios

Lo último

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Ultimo Momento
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Policiales
Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Ovación
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

La provincia
Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del pan y el trabajo

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Dejanos tu comentario