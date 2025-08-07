La visión de Ulises Cavenaghi sobre las criptomonedas: "Ya no es solo una herramienta de especulación".

Con el crecimiento imparable del ecosistema cripto, cada vez más personas buscan sumarse a este universo lleno de oportunidades. El paranaense Ulises Cavenaghi , inversor y experto en blockchain con más de cinco años de experiencia, compartió los principales desafíos y las claves para aprovechar el potencial de las criptomonedas.

Desde el auge de Bitcoin hasta el avance de las finanzas descentralizadas (DeFi), el mundo cripto ha captado la atención de empresas, gobiernos y particulares por igual. Sin embargo, la falta de información clara y accesible sigue siendo una barrera importante para quienes desean dar sus primeros pasos.

Cómo empezar en el mundo de las criptomonedas sin cometer errores: consejos de un experto

Ulises Cavenaghi dialogó con La Mañana de La Red

En diálogo con La Mañana de La Red, el experto abordó los aspectos esenciales que cualquier persona interesada en las criptomonedas debe conocer: la volatilidad del mercado, el uso de monedas estables, el funcionamiento de la tecnología blockchain y la importancia de la educación antes de invertir.

"Es cierto que sirven, hoy en día se conocen mucho para invertir, pero ya están yendo un poco más allá de la tecnología. Muchas empresas las están utilizando para hacer pagos internacionales a costos irrisorios entre agentes. Entonces, ya se va abriendo un abanico interesante de opciones", afirmó.

El especialista explicó que cada vez son más las personas que se acercan a este tipo de activos como alternativa de inversión. Sin embargo, advirtió que no es recomendable comenzar sin conocimientos previos: "Es verdad que son muy volátiles. La recomendación para quien recién empieza es que, si no conoce nada sobre inversiones tradicionales, quizás empezar con criptomonedas no sería la mejor opción".

En ese sentido, detalló que existen activos más estables dentro del ecosistema cripto. "Hay un tipo de criptomonedas que son estables, que están ligadas siempre al valor de un dólar. La terminología correcta sería stablecoin, o sea, monedas estables, que siempre mantienen un dólar y con eso se pueden generar rendimientos. Así como cuando la gente pone, por ejemplo, pesos en billeteras virtuales para que rindan esos pesos, bueno, es lo mismo, pero con estas monedas atadas al dólar".

A quienes dan sus primeros pasos, recomendó: "Lo primero es aprender. Informarte más si uno va a estar dispuesto a poner dinero de su bolsillo. Siempre lo ideal es informarse bien antes de tomar una decisión de inversión y también entender un poco la tecnología que está detrás de todo esto".

Para explicar cómo funciona la tecnología blockchain, ofreció una analogía clara: "Uno lo ve así en la pantalla del centro de la computadora y parece dinero, como uno lo ve en su cuenta bancaria o como lo ven en otra billetera virtual tradicional de dinero. Pero la tecnología que hay detrás de cripto, que es blockchain (que quizás por ahí se ha escuchado también esta palabra, que traducida sería cadena de bloques), eso es lo que le da la seguridad y el respaldo a las criptomonedas y a las transacciones que se generan en la blockchain".

"El blockchain funciona de la siguiente manera: al ser una cadena de bloques, cada bloque se llena de información. Entre todos los componentes (los miembros, los nodos sería el término específico) validan que esa información sea correcta, que no sea duplicada o falsificada, y ese bloque queda asentado en la blockchain. Automáticamente viene el siguiente, entonces se van concatenando todos. La información que ya quedó asentada no te la pueden modificar. Por ejemplo, el primer bloque de la blockchain de Bitcoin: si uno ahora ingresa al explorador de blockchain de Bitcoin, puede ver la información de ese primer bloque, que sigue siendo la misma desde que inició en 2009".

Respecto a la búsqueda de información, señaló: "Eso es fundamental. Información hay muchísima. También hay que saber dónde leer. Hoy en día, tanto de blockchain como de otras maneras, hasta los bancos tradicionales tienen blogs o artículos explicando de qué se trata. Eso está bueno, porque por ahí antes había información dudosa, y hoy ya empresas muy serias están hablando de esto. No solo hace cinco años atrás, quizás solamente hablaban de esto; hoy ya lo están implementando. Hoy ellos, en sus sistemas, de alguna manera u otra, están utilizando esta tecnología".

"Creo que eso es lo importante a destacar: que ya no es solo una herramienta de especulación o de inversión; además, tienen muchos más usos".

"Siempre pongo este ejemplo: imagínense que usan un celular con sistema Android y tienen una aplicación instalada. Bueno, Android sería la blockchain, y esa aplicación, la criptomoneda. Después pueden instalar muchas otras aplicaciones".

Finalmente, invitó a quienes deseen profundizar: "Los invito a que me sigan en las redes. Yo comparto información e intento bajar todos estos conceptos a tierra lo más fácil posible, para que la gente pueda aprovechar. Porque no solo hay oportunidades de inversión, sino que hay oportunidades profesionales. Uno puede adaptar su profesión e involucrarse en la industria desde otro punto, no solo desde las inversiones. Y creo que eso es interesante también".