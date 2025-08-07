La empresa ERSA informó formalmente ante la Secretaría de Trabajo que este jueves se abonó el total de los salarios atrasados a los choferes. Sin embargo UTA Entre Ríos levantó el paro solo en los servicios que recorren el Área Metropolitana. Así comenzaron a circular las unidades que unen Paraná con San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Villa Fontana y Sauce Montrull (líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20, 22, 24 y AM).
ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados
La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro
7 de agosto 2025 · 12:55hs
Los choferes, pasado el mediodía, no levantaron el paro en las líneas urbanas de Paraná (líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16)
Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron que continúa pendiente el pago total a los choferes de líneas de Paraná por lo que siguen sin circular.