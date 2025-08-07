Uno Entre Rios | La Provincia | Ersa

ERSA informó a Trabajo que abonó los salarios atrasados

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

7 de agosto 2025
La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro
La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

La empresa ERSA informó que pagó los salarios atrasados y se normaliza el servicio de colectivos en el área metropolitana. En Paraná UTA no levantó el paro

La empresa ERSA informó formalmente ante la Secretaría de Trabajo que este jueves se abonó el total de los salarios atrasados a los choferes. Sin embargo UTA Entre Ríos levantó el paro solo en los servicios que recorren el Área Metropolitana. Así comenzaron a circular las unidades que unen Paraná con San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Villa Fontana y Sauce Montrull (líneas 4, 6, 12, 15, 17, 20, 22, 24 y AM).

Los choferes, pasado el mediodía, no levantaron el paro en las líneas urbanas de Paraná (líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 16)

