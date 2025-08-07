Uno Entre Rios | La Provincia | San Cayetano

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Organizaciones sociales y sindicales marcharon en Paraná por San Cayetano y para exigir “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. Cuestionaron el ajuste.

7 de agosto 2025 · 12:19hs
Las organizaciones sociales y sindicales reclamaron la reactivación de la obra pública.

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Las organizaciones sociales y sindicales reclamaron la reactivación de la obra pública.

En el marco del Día de San Cayetano, santo patrono del pan, la paz y el trabajo, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron este jueves a la Plaza 1° de Mayo de Paraná para reclamar por derechos básicos y expresar su rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei y del gobernador Rogelio Frigerio. La jornada fue convocada por la CGT, las dos CTA y diversos movimientos sociales bajo el lema: “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La movilización contó con la presencia de referentes y militantes de organizaciones como ATE, UTEP, Cartoneros y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En diálogo con UNO, Silvia García, dirigente de la CCC de Entre Ríos, recordó: “Hoy nos concentramos aquí, recordando aquel 7 de agosto del 2016 donde miles de compañeros salimos a la calle a pedir trabajo. Entonces se logró conseguir que se reabran nuevamente los programas sociales que en su momento estaban cerrados. Había mucha desocupación, los compañeros se estaban quedando sin ninguna otra respuesta. Salimos a pedir trabajo genuino. Se consiguieron los primeros programas Potenciar Trabajo que le logramos sacar al gobierno de Macri. Así que hoy, 7 de agosto, se cumplen 9 años de aquella histórica jornada”.

García remarcó que en aquella fecha, un domingo de 2016, “miles de compañeros salieron a pelear por sus derechos elementales: trabajo, salud y educación. Todo lo que día a día cada familia tiene que recibir para poder llevar adelante sus proyectos”.

Programas sociales congelados

Consultada sobre la situación actual de los programas sociales, García advirtió que aunque todavía existen actividades productivas y comunitarias en funcionamiento, la situación es crítica. “Las y los compañeros que están dentro de los programas sociales siguen participando con actividades, con algunos proyectos productivos que logramos armar. Siguen funcionando algunas huertas que han quedado. Sin embargo, muchos compañeros han dejado de integrarse a los movimientos sociales por distintas razones: la Asignación Universal, la Tarjeta Alimentar por ahí ha ido suplantando lo que se cobraba por el programa. El programa quedó congelado a 78.000 pesos. Uno se pregunta: ¿Qué voy a ir a hacer por 78.000?”, señaló.

Silvia García, dirigente de la CSC de Entre Ríos

García insistió en que desde las organizaciones siempre se promovió la contraprestación: “Lo que planteamos es que lo que se recibe del Estado al menos se devuelva con un día de trabajo en los proyectos que se venían organizando. Muchos compañeros lo siguen haciendo, no solamente en los proyectos, sino también en las copas de leche, en los comedores, donde día a día los compañeros están haciendo ese trabajo”.

Finalmente, la dirigente pidió el reconocimiento para quienes sostienen las tareas sociales desde hace años: “Queremos el reconocimiento hacia estas personas que vienen haciendo ese trabajo de corazón y para que los chicos y las familias tengan un plato de comida diariamente”.

